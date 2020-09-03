ЖКХ

Управляющие компании Пскова разъяснят псковичам правила безопасного использования газа

Вопрос о реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности использования газа в быту, и проверке технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов был поднят в ходе рабочего совещания с руководителями управляющих организаций. Оно состоялось в управлении городского хозяйства администрации Пскова в четверг, 3 сентября, под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, представитель газовой компании напомнила, что за обслуживание вентиляции в многоквартирном доме отвечает управляющая компания или ТСЖ, так как дымовые и вентиляционные каналы относятся к общедомовому имуществу, и что проверять их необходимо не реже трех раз в год, а в случае выявленных нарушений сообщать об этом газовикам.

Кроме того, она попросила руководителей управляющих компаний усилить разъяснительную работу среди жителей обслуживаемых ими домов на тему соблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования.