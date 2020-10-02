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ЖКХ

Приключения Чиполлино на псковской ливневке

02.10.2020 11:25|ПсковКомментариев: 0

Что имел ввиду депутат Иванов, когда призвал брать плату с горожан за ливневую канализацию, куда исчезли за одну ночь 14 крышек люков с улицы Юности и чем опасны врезки бытовой канализации в ливневую - разбираемся с подземным миром Пскова.

Боливар не выдержит

Ох, и наделал шума депутат гордумы Денис Иванов на прошлой неделе! Он предложил брать с жителей Пскова плату за обслуживание ливневой канализации.

«Надо форсировать вопрос, чтобы население начало платить за ливневую канализацию. Иначе мы не сможем ее содержать за счет средств бюджета и будем жить, как в деревне, и гусей разводить, которые будут по лужам плавать, - предрек народный избранник. - Для стран Запада плата населения за подобные объекты - это нормальное явление, и не надо стесняться».

Псковичи и не постеснялись, пожелав на форуме ПЛН депутату всего самого светлого. Естественно, нашлись те, кто вспомнил сказку «Приключения Чиполлино». Ее всегда вспоминают, стоит кому-то заикнуться о новых сборах с населения:

«На прошлом заседании трибунал постановил, что не только земля, но и воздух в деревне является собственностью графинь Вишен, и поэтому все, кто дышит, должны платить деньги за аренду воздуха... Чего же ещё потребуют от крестьян владелицы замка?.. Синьор Горошек встал, откашлялся, набрал в лёгкие побольше воздуху и начал читать документ медленно и внушительно: "Нижеподписавшиеся, графиня Старшая и графиня Младшая из почтенного рода Вишен, утверждают, что, будучи владелицами воздуха в своём имении, они должны быть признаны также и владелицами всех осадков, выпадающих в течение года. Посему они просят суд подтвердить, что каждый житель деревни повинен уплачивать им арендную плату в сумме ста лир за простой дождь, двухсот лир за ливень с громом и молнией, трёхсот лир за снег и четырёхсот лир за град"».

В Пскове роль синьора Горошка на себя примерил Денис Иванов. Правда, уже на этой неделе он в беседе с обозревателем Псковской Ленты Новостей заявил, что его поняли неправильно, а слова были вырваны из контекста. К его трактовке и конкретным предложениям мы еще вернемся, а пока к контексту. Обсуждали в гордуме передачу на баланс города 79 метров ливневой канализации. Этот участок собирает потоки в Борисовичах Псковского района, а выпуск находится уже в городе, так что все равно обслуживанием занимается муниципальная Специализированная служба. Директор предприятия Сергей Федоров, тоже депутат гордумы, поднял вопрос об увеличении штатной численности из-за постоянно растущего числа объектов, но получил отказ - городской бюджет еще несколько сотрудников не потянет.

«Работы много, штатное расписание не соответствует нагрузке, людей не хватает, - рассказал нам Сергей Федоров о ситуации на предприятии. - У меня в распоряжении два комплекса. В каждом одна каналопромывочная машина и одна машина с насосом, на каждой по два человека. Мне таких комплексов нужно минимум четыре, чтобы более-менее держать ситуацию. В дождь ребята с работы не уходят. Машины старые, сыпятся. Одна из каналопромывочных машин - ЗИЛ 1986 года выпуска. Только благодаря усилиям слесарей выглядит оно хорошо. В бюджете денег нет из-за коронавируса, понятна ситуация. Но с таким финансированием безумно сложно».

Трудностей добавляют похитители крышек от люков. Одна крышка стоит 10 тысяч рублей. Место свежего преступления - улица Юности, с которой в ночь на 30 сентября исчезли сразу 14 крышек. Пропажу обнаружили сотрудники службы во время ежедневного мониторинга.

«Хищения приобрели промышленный масштаб, кто-то на этих крышках делает бизнес, - считает Сергей Федоров. - Люк тяжелый, на руках его не унесешь. Думаю, на машине эти крышки собирают. Те, кто этим занимается, понимают, какой опасности подвергают горожан. Это просто беспредел».

Слабые места

В прошлом году в городе впервые появилась оцифрованная схема канализации. В нее вошли те 102 км, про которые точно известно, где они пролегают.

«Эти цифры еще не говорят о том, что мы не обслуживаем системы, которых нет на схеме. Мы выезжаем и на Кирпичи, где ливневка отсутствует полностью. На Гоголя ливневка еще в деревянных лотках, на картах ее тоже нет. Еще одно проблемное место - улица Войсковая в Шабанах, там при прежнем руководстве УГХ положили бордюры вдоль асфальта, получился бассейн, в дождь не пройти, не проехать».

Где и какие трубы уложены - под землю не заглянешь. Немного облегчают нагрузку глобальные дорожные ремонты. Уже заменили несколько участков ливневки на улице Юбилейной и на Рижском проспекте. В этом году сети перекладывают на перекрестке Инженерная-Индустриальная, на Яна Фабрициуса и на Леона Поземского. Сергей Федоров обещает, что после завершения работ и пуска новой системы исчезнет знаменитая лужа за Троицким мостом.

Ещё одно слабое место - незаконные врезки, из-за них в ливневые стоки попадает бытовая канализация. Сколько таких врезок и где они расположены, точно неизвестно никому. Когда удается обнаружить очередную, непонятно, кого наказывать.

«На ливневой канализации нет очистных, считается, что ливневые стоки безвредны, - говорит Сергей Федоров об опасности бытовых врезок. - Специфика состоит в том, что в финале ливневка сбрасывает воду в Великую и Пскову. Когда в трубах оказываются фекалии, это все попадает в наши реки».

Оттуда - в Псковско-Чудское озеро и дальше в Балтику к берегам европейских стран. В программы приграничного сотрудничества, по которым соседи помогают модернизировать систему очистки сточных вод на Горводоканале, явно напрашивается еще один участник.

Налог на дождь

Правила пользования системами ливневой канализации утверждены в Пскове еще при мэре Хоронене в 2001 году. По ним ИП и юрлица должны платить за пользование ливневкой, если имеют строения, так как на землю льет не с неба, а из конкретных водосточных труб. Предприятие депутата Дениса Иванова платит в год 3000 рублей. Он называет плату «катастрофически маленькой» и говорит, что именно повышение тарифа для предприятий имел в виду во время спича в гордуме.

«Люди негативно восприняли мои слова, - сокрушается депутат, - как это можно, заплатить и что-то для города сделать. Но если развивать получившуюся тему: все, что делает город, делается на деньги подоходного налога и на субсидии из областного бюджета, которые поступают от федералов. Но где Москва и где наши лужи. Средств на поддержание всего нет. А запрос у населения есть, мы хотим жить в красивом городе. Кроме нас самих, никто нам не поможет. Но как встал вопрос о деньгах, так Иванов - негодяй и подлец».

Депутат уверен, что после бурной общественной реакции, вопрос в таком ключе поднимать никто не захочет еще долго. Но и проблемы с ливневкой никуда не денутся. Закрыть на них глаза можно до первого дождя. Разве что город однажды встанет в большую неподвижную пробку, пока дорожные рабочие будут исследовать его подземелье. Так это все сказки.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #ЖКХ #ливневая канализация
Источник: Псковская Лента Новостей
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