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Псковский эксперт объяснила неравномерность платежей за теплоснабжение

Начальник службы энергосбыта муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Екатерина Максимова в эфире программы «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) объяснила неравномерность платежей за теплоснабжение.

«Почему счета разные? Потому что, в принципе, идет понижение температуры. И температура теплоносителя потихоньку увеличивается. От чего еще зависит сумма в счете? От количества Гкал, которые дом принял. То есть, это теплоотдача внутри дома происходит. Сколько Гкал дом принял, столько мы выставили гражданам. Соответственно, у какого-то дома теплоотдача может быть лучше или хуже. Если в октябре мы получаем небольшой счет, то в ноябре он чуть больше, хотя температура меняется на 1-2 градуса. Как правило, в марте счет уже меньше», - рассказала она.

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«Неравномерность платежей связана именно с тем, что мы поставляем тепловую энергию разной температуры. Мы подаем тепловую энергию разной температуры для того, чтобы обеспечить необходимые условия для поддержания температуры в квартирах», - добавила Екатерина Максимова.