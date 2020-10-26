ЖКХ

Подрядчик пообещал доделать крышу «проблемного» дома в Пскове за две недели

Подрядчик пообещал доделать крышу «проблемного» дома в Пскове в течение двух недель. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 26 октября состоялась встреча руководителя Фонда капитального ремонта Псковской области с представителями ООО «БалтСтройПроект» (Санкт-Петербург).

Эта организация по договору от 6 апреля 2020 года выполняет капитальный ремонт кровли многоквартирного дома №4/2 по улице Рельсовой. Планово работы должны были закончиться 27 июля.

На 20 октября на объекте трудятся 5 человек. Ведутся работы по замене стропильной системы (готовность - 90%). Подрядчик на 30% выполнил ремонт кирпичной кладки дымовых труб и вентиляционных каналов. Работы по укладке обрешетки выполнены на 40%.

В ходе проведения капремонта крыши дождем залито 8 квартир. Особенно пострадали две. Составлены акты, все повреждения задокументированы.

Сроки завершения работ и порядок возмещения ущерба жильцам и стал темой встречи руководства Фонда капремонта с подрядчиком. Генеральный директор РО ФКР Псковской области Виктор Иващенко назвал происходящее беспорядком, который продолжается с августа.

Представители «БалтСтройПроект» сослались на сложности с поставкой материалов. Поставщик не выполнил свои обязательства, с ним собираются судиться, материалы приходится заказывать заново. Заместитель генерального директора компании Василий Медем поблагодарил Фонд капремонта за оплату по другому объекту - организация также выполняет ремонты домов в Усвятском и Пыталовском районах.

Представители заказчика высказали ряд претензий к организации работ. У подрядчика нет подручных материалов. Во время дождя рабочие застилали крышу дырявой пленкой. Никто от подрядной организации не пришел на встречу с жильцами, хотя были своевременно оповещены и обещали быть. На объекте работает не 6-8 человек, как заявляет подрядчик, а 5, вечером – 3.

«Так работать нельзя», - заявил Виктор Иващенко. По его словам, подобное отношение к работе он видит впервые.

По словам представителей «БалтСтройПроекта», для завершения работ нужно «20 дней, самый минимум». Но после общения с Виктором Иващенко согласились на завершение работ в течение двух недель.

Также Виктор Иващенко предложил подрядчику встретиться с жильцами каждой из 8 залитых квартир и обсудить индивидуально порядок возмещения ущерба. Пока большинство пострадавших согласны на ремонт, некоторые высказали пожелание о денежной компенсации. Заместитель гендиректора «БалтСтройПроект» ответил, что компания признает свою вину.

По итогам встречи решено, что подрядчик будет договариваться о компенсации с жильцами, иначе последует обращение в суд. Ремонт обещают закончить в течение двух недель. Подрядчику рекомендовали проконтролировать соблюдение техники безопасности при выполнении работ. Часть материалов для их продолжения имеется.