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«Псковские тепловые сети» заменили изношенные трубы на улице Льва Толстого

31.10.2020 10:43|ПсковКомментариев: 0

«Псковские тепловые сети» заменили изношенные трубы на улице Льва Толстого. Как сообщили в пресс-службе МП, в пятницу сотрудники предприятия занимались утечкой на сетях во дворе Псковского государственного университета.

«На фотографиях вы видите, что взамен старых изношенных труб кладутся новые. Необходимость замены тепловых сетей обусловлены высокой степенью физического износа», - отметили в пресс-службе.

«Перед запуском теплоносителя все необходимо еще раз проверить. Нельзя оставлять здание университета без отопления. В понедельник студенты должны вернуться в теплые помещения. Мы искренне заботимся о жителях нашего города, а в сложившейся эпидемиологической обстановке, наличие отопления и горячего водоснабжения является одним из важнейших условий здоровья жителей нашего города», - рассказали в «теплосетях».

Теги: #тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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