ЖКХ

Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

В 2021 году россиян ожидает повышение цен на ЖКУ, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Тарифы на услуги ЖКХ обычно повышают примерно на 4-6% с 1 июля. Но с 2021 года людей поджидает новая напасть - с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Если мораторий будет отменен, то большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов. И возможные штрафы - еще не самое большое зло (при среднемесячных счетах примерно в 5 тыс. руб. они составят за несколько месяцев около 100 руб.). Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», - рассказала специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева.

Что касается повышения тарифов с 1 июля 2021, то, по ее словам, оно обычно бывает в среднем на 4-6% в зависимости от регионов. В 2020 году в регионах рост тарифов составил от 2,5% до 6,5% по сравнению с 2019-м годом. «Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году», - предположила Наталья Чернышева.

В свою очередь генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко отметил, что в 2021-м тарифы на газ будут проиндексированы в среднем на 3% — с января следующего года. «Тарифы на электроэнергию проиндексируют в июле на 4%, также с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на вывоз мусора (на 4%). Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут увеличены на 4%. Это средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4-6,4%. В соответствии с законодательством, рост тарифов не может превышать уровень инфляции, которая, по данным Минэкономразвития, окажется примерно, 4-5%. Причины повышения тарифов (которые индексируются ежегодно) — рост стоимости затрат ресурсоснабжающих организаций, изношенность инфраструктуры ЖКХ, необходимость повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - сообщил он.