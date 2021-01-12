ЖКХ

«Сорвали унитаз»: на втором этаже девятиэтажки на Горького в Пскове целый день шел дождь

На втором этаже девятиэтажки на улице Максима Горького, 51 в Пскове целый день шел дождь. Об этом сообщила жительница дома в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

«Улица Максима Горького, 51, первый подъезд, второй этаж. На улице зима, а у нас в подъезде с третьего этажа целый день идет дождь. Звонили в домоуправление, но так никаких мер за целый день не приняли. Тогда зачем берут плату, если зимой в блоке ходим по дождем?» - возмутилась псковичка.

Ситуацию Псковской Ленте Новостей прокомментировали в МБУ «Жилище», в ведении которого находится указанный дом. Как оказалось, в одной из квартир на третьем этаже свернули унитаз и подводку к нему. «Видимо, сильно там гуляли ребята. Наши сантехники выехали на место, но доступа в квартиру получить не удалось, поэтому просто перекрыли стояк», - сообщили в управляющей компании.

Позавчера ночью на Максима Горького выехала аварийка ООО «Жилищный Трест Плюс», которая работает с МБУ «Жилище» по договору. «Перекрыли воду на третьем этаже. Жильцы той квартиры, в которой сорвали унитаз, не могут ею пользоваться. Жильцам квартиры предоставлен список того, что надо купить. После того, как они купят новый унитаз и подводку, пусть вызывают сантехников, и мы поможем все установить», - пояснили в МБУ, напомнив, что сети внутри квартир находятся в зоне ответственности жильцов, а управляющая организация отвечает только за общедомовые.

Кроме того, в МБУ «Жилище» подчеркнули, что дом на Максима Горького, 51 в целом является проблемным. Социально неблагополучные люди, которые там живут, создают немало проблем, в результате которых страдают другие, «а винят во всех бедах кого угодно - администрацию города, МБУ- только не себя».

В прошлом году в доме №51 был выполнен капремонт кровли. В планах управляющей организации провести и другие ремонтные работы, но все зависит от собираемости платежей с жильцов.