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Подачу тепла восстановили в Новоржевской средней школе

Тепловой режим в Новоржевской средней школе, ученики которой замерзали в кабинетах учебного заведения, привели в норму. Об этом заявила директор учреждения Валентина Меркулова, пишет газета «Земля новоржевская».

Фото: газета «Земля новоржевская»

Руководитель образовательного учреждения пояснила, что в течение нескольких дней, даже в ночное время, сотрудники теплоснабжающей организации «Энергоресурс» работали над тем, чтобы найти и устранить проблему в обеспечении теплом здания школы №2.

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«За это время в кабинетах на батареях были установлены сливные краны, чтобы устранить воздушную пробку, которая образовалась в системе; дополнительный насос, проведены другие работы, - рассказала Валентина Меркулова. - В настоящее время ситуация нормализовалась, и в тех помещениях, где было холоднее всего, температура поднялась до 17-18 градусов. Запас топлива имеется.

Администрация школы продолжает держать ситуацию на контроле».