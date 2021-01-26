ЖКХ

Псковские тепловые сети готовы к морозам

Директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал, что муниципальное предприятие готово к морозам.

«Мы к этому готовы, - подчеркнул он. - Когда температура опускается ниже -15 градусов, мы значительно поднимаем температуру теплоносителя в сетях. А это железо. Оно нагревается, металл начинает расширяться, в этот момент проявляются все узкие места».

В связи с этим, отметил Игорь Максимов, возрастает нагрузка на аварийно-ремонтные службы и персонал, который занимается сетями. «Для нас ничего сверхъестественного нет. Это наше ремесло, это наша работа», - добавил он.

Если на улице будет -30 градусов ºС, в квартирах псковичей будет тепло, заверил Игорь Максимов.