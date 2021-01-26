ЖКХ

Изношенные теплосети меняют на улице Юбилейной в Пскове

Изношенные сети меняют специалисты Псковских тепловых сетей возле дома №71а на улице Юбилейной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Рабочие меняют весь участок сетей на полипропиленовые - от тепловой камеры до узла учета.

В пресс-службе подчеркнули плюсы полипропилена: «Коррозионные процессы почти не влияют на материал, плотность и термостойкость меньше. Даже если вода долго контактирует с поверхностью, влага не проникает внутрь конструкций на основе этого материала».

Практически все вновь вводимые в эксплуатацию участки - из полипропиленовых сетей, уточнили на предприятии.

«Но вот с имеющимися сетями все сложнее. Технически невозможно состыковать между собой железо и полипропилен. По этой причине при проведении ремонтно-восстановительных работ вы часто можете видеть металлические трубы, но в изоляции, которая, к слову, тоже изготовлена из полипропилена», - добавили в пресс-службе.