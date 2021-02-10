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Василий Осипов: Стопроцентное исполнение планов - реалистичная задача для псковского фонда капремонта

Программа Фонда капитального ремонта в Псковской области реализуется путем трехлетних и годовых краткосрочных планов. Однако в 2019 году регион завершил год с чуть более 50% исполнения краткосрочного плана по капремонтам, а в прошлом – с 76,7%. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

«Здесь мы уже начали выстраивать систему. Пришли к решению, что краткосрочные планы нужно вырабатывать как можно раньше. Так, на 2022 год уже в середине текущего будем принимать и уже в этом году подготовим проекты, чтобы с начала года уже объявить конкурсы. А лучше часть из них объявить уже в этом году - на строительно-монтажные работы, потому что многие из них можно проводить только в межотопительный период», - добавил он.

По словам Василия Осипова, перед руководством ФКР Псковской области поставлена задача прийти к 100%-ному выполнению краткосрочных планов и завершить неисполненные работы по краткосрочным планам прошлых лет.

«Это реалистичная задача. Посмотрите, мы за год более чем на 20% продвинулись. Я считаю, что мы набрали хороший темп, и в этом году мы сможем выйти, как минимум, за 95% исполнения краткосрочного плана», - заключил гость студии.