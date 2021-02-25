ЖКХ

Теплосети меняют в псковском военном городке

Замену сетей производят специалисты Псковских тепловых сетей в Пскове по адресу: 3-й Военный городок, 103 (техническое подполье). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Предприятие полностью заменяет сети - устанавливает новые и энергоэффективные полипропиленовые трубы.

«Необходимо производить сложные переходы от одного вида сетей на другие (с метала на пластик), но наши коллеги уже имеют серьезный опыт в этом отношении, - отметили в пресс-службе. - Придется немного повозиться, применить сварную магию и несколько переходников под нужный диаметр».

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» приносит извинения жителям дома за доставленные неудобства и гарантирует скорое и качественное проведение всех необходимых работ.