Опубликован список крупных псковских должников за газ

«Газпром Межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о задолженности крупных потребителей газа в Псковской области по состоянию на 1 февраля.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.02.2021
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|
В том числе просроченная
дебиторская задолженность,
руб.
|
МП г. Пскова «ПТС»
|
533 216 589,51
|
334 479 083,17
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
106 359 524,31
|
94 591 898,44
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
78 226 543,69
|
73 749 071,21
|
МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки
|
80 279 394,85
|
0
|
МУП «Невельские теплосети»
|
19 022 199,18
|
18 356 245,38
|
Порховское МПТСиК
|
39 553 745,30
|
33 256 874,63
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
36 598 199,47
|
34 580 646,91
|
ООО «РайКомХоз»
|
19 074 396,15
|
19 074 396,15
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|
25 092 125,71
|
19 143 938,01
|
МУП «Искра»
|
26 957 645,45
|
21 421 792,64
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
16 419 252,60
|
15 127 005,30
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
4 779 032,38
|
2 680 709,60
|
ОАО «Уют»
|
1 664 712,04
|
512 589,80
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
3 590 977,90
|
1 351 628,71
|
ООО «А2 Энергия»
|
3 319 766,03
|
1 084 713,07
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
6 945 260,37
|
4 299 933,86
|
МП «Печорские теплосети»
|
1 122 282,21
|
444 727,47