ЖКХ

Опубликован список крупных псковских должников за газ

В том числе просроченная

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.02.2021

«Газпром Межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о задолженности крупных потребителей газа в Псковской области по состоянию на 1 февраля.

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