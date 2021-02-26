Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Новая кровь — это всегда хорошо
Знак качества фабрики обуви Nordman
Где заказать дом мечты?
История развития, качества и новых технологий
Подарки, которые не забываются
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё ЖКХ 26.02.2021 21:143 Александр Котов о мусорной реформе и экотехнопарке 02.03.2021 09:260 Опубликован список объектов и строений, расположенных на тепловых сетях в Пскове 01.03.2021 18:053 Псковичам предлагают оформить рассрочку на погашение долга за капремонт 26.02.2021 21:143 Александр Котов о мусорной реформе и экотехнопарке 26.02.2021 21:040 В график вывоза ТКО в Усвятском районе внесены изменения 26.02.2021 17:260 Скорректирован мартовский график вывоза мешкового мусора в Себежском районе
 
 
 
Самое популярное 24.02.2021 12:2222 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 01.03.2021 09:243 Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем 24.02.2021 11:547 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 25.02.2021 07:378 В Эстонии заявили об «оккупации» Россией части Псковской области 27.02.2021 21:124 Фотофакт: В Пскове вместе со снегом «растаяла» лестница
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Опубликован список объектов и строений, расположенных на тепловых сетях в Пскове

02.03.2021 09:26|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» на своем сайте опубликовало список объектов и строений, расположенных на тепловых сетях в Пскове.

«В последнее время участились случаи, когда мы не можем сразу начать ремонтные работы, - отметили в пресс-службе предприятия. - Случается, что на наших сетях, или их охранной зоне (необходимой для беспрепятственного проведения ремонтно-восстановительных работ), расположены некие стационарные объекты. Это может быть все, что угодно - от мусорных площадок, имеющих бетонное основание, до торговых павильонов. Все это результат не совсем правильного подхода к процедуре согласования места размещения того или иного объекта».

«Всего этого можно избежать, просто включив в согласительную комиссию представителей нашего предприятия, как и других предприятий, деятельность которых связана объектами коммунального хозяйства, расположенных под землей», - добавили в пресс-службе

Список объектов и строений, расположенных на тепловых сетях или в их охранных зонах

Участок №3 муниципального предприятия Пскова «ПТС»

  • Народная, 37 – торговые павильоны рынка «Маяк» на квартальной тепловой сети от ТК№13-2 к ТК№13-2-1.
  • Народная, 37 – торговый павильон на магистральной тепловой сети от ТК№13-3 к ТК№13-4.
  • Котельная, Максима Горького, 21а – ж/б гаражи на магистральных тепловых сетях от котельной.
  • Чехова, 6 – мусорные контейнеры на тепловой сети к дому.
  • Красноармейская, 29 – мусорные контейнеры на квартальной тепловой сети от ТК№5-3 к дому.
  • Красноармейская, 33 – крыльцо нежилого помещения в жилом доме на квартальной тепловой сети от дома №29 к дому №33 на улице Красноармейской.
  • Чехова, 6а – крыльцо нежилого помещения в жилом доме на магистральной тепловой сети от дома; Чехова, 6а к ТК№5-3.
  • Максима Горького, 6/4 – металлический забор на квартальной тепловой сети от ТК№19 к ТК№20.

Участок №4 муниципального предприятия Пскова «ПТС»

  • Школьная, 4 (здание котельной ВОС) – гараж на квартальной тепловой сети от ТК№23-1 к ТК№23-2.
  • Первомайская, 34 (детский сад) – детские игровые комплексы на квартальной тепловой сети от ТК№22-2-2-3 к ТК№22-2-2-2 на территории детского сада.
  • Алехина, 4а (магазин) – сарай на квартальной тепловой сети от ТК№10-1-6 к ТК№10-1-6-0.
  • Труда, 25 (школа №12) – спортивная площадка с покрытием из резиновых плит на тепловой сети к зданию школы.
  • Олега Кошевого, 14 (мастерские и цех деревообработки Псковского политехнического колледжа) – металлический забор на квартальной тепловой сети от ТК№22-1-2-1 к ТК№22-1-1.
  • Первомайская, 3 (детский сад) – металлический забор на квартальной тепловой сети от ТК№23-3-2-3 к ТК№23-3-2-4.
  • Набат, 5 (областной колледж искусств) – металлический забор на магистральной тепловой сети от ТК№22-2-3 к ТК№22-2-3-1.
  • Ильинская церковь на улице Школьной – металлический забор с фундаментом на магистральной тепловой сети от ТК№23-2-1-3-1 к ТК№22-2-2-2.
  • Школьная, 4 (гаражи ВОС) – мусорная площадка на квартальной тепловой сети от ТК№23-2 к жилому дому 14 на улице Герцена.

Участок №7 муниципального предприятия Пскова «ПТС»

  • Воеводы Шуйского, 2 (музыкальное училище) – гаражи на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-1-23 к ТК№9-7-3-1-24.
  • Октябрьский проспект, 44 – гараж на тепловой сети к жилому дому.
  • Металлистов, 2 – металлические гаражи на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-2-7-15 к ТК№9-7-2-7-19.
  • Карла Маркса, 15 (управление статистики) – гараж на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-7-31 к ТК№9-7-3-7-33.
  • Карла Маркса, 16 (магазин «Алтын» – шлагбаум и стойки навеса на тепловой сети от ТК№9-7-3-7-8 к ТК№9-7-3-7-10.
  • Индустриальная, 3 – рекламный щит на магистральной тепловой сети в центр города от ТК№9-7-1-7 к ТК№9-7-3-43.
  • Октябрьский проспект, 37/2 – рекламный щит на магистральной тепловой сети по ул. Гагарина от ТК№9-7-2-15 к ТК№9-7-2-16.
  • Яна Фабрициуса, 5а (торговый центр) – торговые павильоны на магистральной тепловой сети от ТК№9-7-2-26 к ТК№9-7-2-27.
  • Стахановская, 1 – торговый ларек на квартальной тепловой сети от ТК»9-7-2-27-0 к ТК№9-7-2-27А.
  • Гагарина, 6 – торговый павильон на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-2-19-0 к ТК№9-7-2-19-1.
  • Профсоюзная, 1 – крыльцо магазина в жилом доме на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-6-7 к ТК№9-7-3-6-8.
  • Гражданская, 16 – крыльцо стоматологического кабинета в жилом доме на тепловой сети к жилому дому №14 на улице Гражданской.
  • Воровского, 5 – крыльцо на тепловой сети от детского сада (Воровского, 7а) к жилому дому №17 на улице Красных Партизан.
  • Льва Толстого, 17а (ВФСО «Динамо») – угол здания на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-27-3 к ТК№9-7-3-27-4.
  • Красных Партизан, 8 – кирпичный забор на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-6-26 к ТК№9-7-3-6-27.
  • Кузнецкая, 32 – забор частного дома на магистральной тепловой сети в центр города на улице Кузнецкой.
  • Кузнецкая, 36 – забор частного дома на магистральной тепловой сети в центр города на улице Кузнецкой.

Участок №8 муниципального предприятия Пскова «ПТС»

  • ЦТП №1-13, Рокоссовского, 10 – металлический гараж на квартальной тепловой сети от ЦТП№1-13, Рокоссовского, 10 к жилому дому №14 на улице Рокоссовского.
  • Коммунальная, 60 (Псковская ГТС) – бетонный гараж на тепловой сети от ТК№20-1-7-3 к зданиям на улице Коммунальной, 60.
  • Коммунальная, 70 – металлический гараж на квартальной тепловой сети от ТК№20-1-8-0-8 к ТК№20-1-8-0-9.
  • Шестака – гаражи на магистральной тепловой сети от ТК№20-2-6-3 до ТК№20-2-6-1 на Рижском проспекте.

Участок №23 муниципального предприятия Пскова «ПТС»

  • Ипподромная, 123 (жилой дом) – гаражи на квартальной тепловой сети от ТК№9-23-1-49-7 к ТК№9-23-1-49-8.
  • ЦТП №3-2, Инженерная, 9а – гараж на тепловой сети к жилому дому №9а на улице Инженерной.
  • Николая Васильева, 79 (ППК) – гаражи на квартальной тепловой сети от ТК№9-23-1-66 к ТК№9-23-1-67.
  • Территория кафе «Усадьба» на улице Текстильной – беседки и летние кафе, деревянное сооружение на автобусной остановке, забор на квартальной тепловой сети от ТК№9-23-1-36 к ТК№9-23-1-37.
  • Олега Кошевого, 25 (детский сад №27) – детская беседка на тепловой сети от ТК№9-23-1-49-1 к детскому саду №21 по адресу: Ипподромная, 109.
  • Труда, 41 (детский сад №34) – беседка детского сада на тепловой сети от ТК№9-23-1-25-7 к ТК№9-23-1-25-8.
  • Новоселов, 15 (жилой дом) – павильон автобусной остановки на квартальной тепловой сети от ТК№9-23-1-27 к дому по адресу: Новоселов, 15.
  • Алтаева, 22 (жилой дом) – павильон автобусной остановки на магистральной тепловой сети от ТК№9-23-1-19 к ТК№9-23-1-20.
  • Энтузиастов, 1 – торговый павильон на магистральной тепловой сети от ТК№9-23-1-33 к ТК№9-23-1-34.
  • Звездная, 11 (жилой дом) – торговый павильон на тепловой сети от дома №13 к дому №11 на улице Звездной.
  • Звездная, 15а (жилой дом) – торговый павильон на квартальной тепловой сети от дома №15а к дому №17а на улице Звездной.
Теги: #псков #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов?
В опросе приняло участие 138 человек
02.03.2021, 10:160 До +6 градусов ожидается в Псковской области 3 марта 02.03.2021, 10:110 Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск внутри страны 02.03.2021, 10:000 ЛДПР в Псковской области требует повысить размер выплат по уходу за инвалидами 02.03.2021, 10:000 Водитель «Рено» получил травмы после столкновения с «Хендаем» в Пушкинских Горах
02.03.2021, 09:560 В Пскове займутся ремонтом памятного знака на месте концлагеря 02.03.2021, 09:450 Изменилось расписание автобусов из Пскова в Корлы и Кривск 02.03.2021, 09:340 В России упростили порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми 02.03.2021, 09:260 Опубликован список объектов и строений, расположенных на тепловых сетях в Пскове
02.03.2021, 09:150 Жителя Новгородской области осудили за угон автомобиля в Стругокрасненском районе 02.03.2021, 09:010 До конца недели демонтируют один из павильонов на Рижском проспекте, 9 02.03.2021, 08:540 В Великих Луках ночью подожгли автомобиль 02.03.2021, 08:510 Эксперты ВОЗ призвали не применять гидроксихлорохин для профилактики COVID-19
02.03.2021, 08:390 Более 500 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в этому году 02.03.2021, 08:270 Сенаторы обсуждают включение срочной службы в стаж для досрочного выхода на пенсию 02.03.2021, 08:151 Впервые за семь недель в мире зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом 02.03.2021, 08:031 Голикова рассказала, когда Россия сможет достичь массового иммунитета к COVID-19
02.03.2021, 07:474 Индекс «свободных денег» у россиян рекордно вырос 02.03.2021, 07:356 Матвиенко оценила вероятность отказа России от доллара 02.03.2021, 07:180 В Госдуме призвали к реформе органов опеки 02.03.2021, 07:000 Игорь Иванов: Надо выработать коллективный иммунитет и забыть про COVID-19
01.03.2021, 23:500 Творческий фестиваль «Мой Пушкин» стартовал в Псковской области 01.03.2021, 23:420 Выставка детских рисунков для отцов и матерей открылась в Пскове 01.03.2021, 23:350 Чемпионат и первенство СЗФО по панкратиону состоятся в Пскове 13-14 марта 01.03.2021, 23:270 Гдовича арестовали за уклонение от обязательных работ
01.03.2021, 23:150 Вопросы предоставления грантов социальным предпринимателям обсудили в Пскове 01.03.2021, 23:000 Второй очаг коронавируса выявили в великолукской больнице 01.03.2021, 22:551 Еще 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области 01.03.2021, 22:370 О моделях и рецептах
01.03.2021, 22:321 Опасный люк закрыли в Пушкинских Горах 01.03.2021, 22:010 3,5 тысячи объектов строительства не зарегистрированы в Псковской области 01.03.2021, 21:451 Елена Бибикова рассказала об актуальных вопросах пенсионного обеспечения 01.03.2021, 21:360 Объявлен сбор средств на оформление интерьера храма Александра Невского
01.03.2021, 21:150 Шведской спортсменке запретили целоваться с американским лыжником до конца чемпионата мира 01.03.2021, 21:000 Программу оздоровления бюджетников намерены реанимировать псковские профсоюзы 01.03.2021, 20:430 Минкультуры отреставрирует храмы в Пскове и Кобыльем Городище к 800-летию со дня рождения Александра Невского 01.03.2021, 20:196 140-местные авиалайнеры будут летать из Пскова в Крым
01.03.2021, 20:063 «Мусор и бумаги повсюду»: губернатор раскритиковал уборку Пскова 01.03.2021, 20:000 Псковская городская больница будет работать в обычном режиме с 3 марта 01.03.2021, 19:402 20 млн рублей задолжали юрлица компании «Экопром» 01.03.2021, 19:213 Губернатор поручил определиться с кандидатурой руководителя соцгородка под Псковом
01.03.2021, 19:110 Молодежка общероссийского народного фронта почтила память 6 роты 01.03.2021, 19:021 Председатель облсовпрофа: 1 марта – настоящий день скорби на псковской земле 01.03.2021, 18:580 Реестр обязательных требований к бизнесу запустили в России 01.03.2021, 18:560 Три автомобиля столкнулись на Завеличье. ФОТО
01.03.2021, 18:463 Реплика Константина Калиниченко: Дно не может выехать из девушки   01.03.2021, 18:440 В отношении водителя, дважды переехавшего избитого мужчину в Пскове, возбудили дело 01.03.2021, 18:405 Подобранный возле помойки мак обернулся для печерянина тюрьмой 01.03.2021, 18:331 Не доставшиеся псковичам медали «Рожденному на земле псковской» продают в Интернете
01.03.2021, 18:270 Председатель Псковоблсовпрофа назвал достойные примеры социальной ответственности бизнеса  01.03.2021, 18:110 «Марафон здоровых привычек» пройдет в Пскове на текущей неделе 01.03.2021, 18:053 Псковичам предлагают оформить рассрочку на погашение долга за капремонт 01.03.2021, 18:010 Один человек пострадал в ДТП в Островском районе
01.03.2021, 17:550 Новый обучающий модуль поможет пенсионерам освоить работу в мобильных приложениях 01.03.2021, 17:430 Псковичам расскажут, как решить имущественные споры 01.03.2021, 17:371 Псковский спецотряд быстрого реагирования отметил свое 28-летие 01.03.2021, 17:300 Многие псковские предприятия сплотились на фоне коронавируса — Игорь Иванов
01.03.2021, 17:240 Великолучанин сдал в пункт приема металла украденные автозапчасти 01.03.2021, 17:160 Эксперты расскажут псковичам, как грамотно провести сделку с недвижимостью 01.03.2021, 17:090 Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть по привлекательной цене 01.03.2021, 17:010 Многодетной матери из Бежаниц не дали медаль «Рожденному на земле Псковской»
01.03.2021, 16:560 Один человек пострадал при съезде в кювет «Хендая» в Стругокрасненском районе 01.03.2021, 16:560 «Метель» и «Пиковую даму» покажет псковский театр 2 и 3 марта 01.03.2021, 16:471 Организаторов незаконной миграции в Белоруссию осудили в Псковской области 01.03.2021, 16:319 Экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы по делу о коррупции
01.03.2021, 16:260 Псковский театр опубликовал программу «Данилов-феста» 01.03.2021, 16:171 Экс-проректор ПсковГУ Инна Андреянова ушла работать в НовГУ 01.03.2021, 16:110 Пьяного водителя остановили на Юбилейной улице в Пскове 01.03.2021, 16:011 Реплика Донецкого: Так ли уж безобиден фэтшейминг Жириновского?
01.03.2021, 16:005 Псковичи возмущены вырубкой деревьев на улице Труда 01.03.2021, 15:428 Псковская область получит более 2 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту 01.03.2021, 15:363 Большинство участников опроса ПЛН считают, что чиновников надо ограничить в весе 01.03.2021, 15:260 Три человека пострадали при опрокидывании ВАЗа в Псковском районе. ФОТО
01.03.2021, 15:240 Конкурс на право размещения сезонных торговых объектов проходит в Пскове 01.03.2021, 15:200 «Лада Калина» опрокинулась на дороге Псков - Муровицы 01.03.2021, 15:160 Работодателю все сложнее быть социально ответственным — Игорь Иванов 01.03.2021, 15:090 Первый спектакль для слабовидящих зрителей представили в псковском театре
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.