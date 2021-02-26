Опубликован список объектов и строений, расположенных на тепловых сетях в Пскове

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» на своем сайте опубликовало список объектов и строений, расположенных на тепловых сетях в Пскове.
«В последнее время участились случаи, когда мы не можем сразу начать ремонтные работы, - отметили в пресс-службе предприятия. - Случается, что на наших сетях, или их охранной зоне (необходимой для беспрепятственного проведения ремонтно-восстановительных работ), расположены некие стационарные объекты. Это может быть все, что угодно - от мусорных площадок, имеющих бетонное основание, до торговых павильонов. Все это результат не совсем правильного подхода к процедуре согласования места размещения того или иного объекта».
«Всего этого можно избежать, просто включив в согласительную комиссию представителей нашего предприятия, как и других предприятий, деятельность которых связана объектами коммунального хозяйства, расположенных под землей», - добавили в пресс-службе
Список объектов и строений, расположенных на тепловых сетях или в их охранных зонах
Участок №3 муниципального предприятия Пскова «ПТС»
Народная, 37 – торговые павильоны рынка «Маяк» на квартальной тепловой сети от ТК№13-2 к ТК№13-2-1.
Народная, 37 – торговый павильон на магистральной тепловой сети от ТК№13-3 к ТК№13-4.
Котельная, Максима Горького, 21а – ж/б гаражи на магистральных тепловых сетях от котельной.
Чехова, 6 – мусорные контейнеры на тепловой сети к дому.
Красноармейская, 29 – мусорные контейнеры на квартальной тепловой сети от ТК№5-3 к дому.
Красноармейская, 33 – крыльцо нежилого помещения в жилом доме на квартальной тепловой сети от дома №29 к дому №33 на улице Красноармейской.
Чехова, 6а – крыльцо нежилого помещения в жилом доме на магистральной тепловой сети от дома; Чехова, 6а к ТК№5-3.
Максима Горького, 6/4 – металлический забор на квартальной тепловой сети от ТК№19 к ТК№20.
Участок №4 муниципального предприятия Пскова «ПТС»
Школьная, 4 (здание котельной ВОС) – гараж на квартальной тепловой сети от ТК№23-1 к ТК№23-2.
Первомайская, 34 (детский сад) – детские игровые комплексы на квартальной тепловой сети от ТК№22-2-2-3 к ТК№22-2-2-2 на территории детского сада.
Алехина, 4а (магазин) – сарай на квартальной тепловой сети от ТК№10-1-6 к ТК№10-1-6-0.
Труда, 25 (школа №12) – спортивная площадка с покрытием из резиновых плит на тепловой сети к зданию школы.
Олега Кошевого, 14 (мастерские и цех деревообработки Псковского политехнического колледжа) – металлический забор на квартальной тепловой сети от ТК№22-1-2-1 к ТК№22-1-1.
Первомайская, 3 (детский сад) – металлический забор на квартальной тепловой сети от ТК№23-3-2-3 к ТК№23-3-2-4.
Набат, 5 (областной колледж искусств) – металлический забор на магистральной тепловой сети от ТК№22-2-3 к ТК№22-2-3-1.
Ильинская церковь на улице Школьной – металлический забор с фундаментом на магистральной тепловой сети от ТК№23-2-1-3-1 к ТК№22-2-2-2.
Школьная, 4 (гаражи ВОС) – мусорная площадка на квартальной тепловой сети от ТК№23-2 к жилому дому 14 на улице Герцена.
Участок №7 муниципального предприятия Пскова «ПТС»
Воеводы Шуйского, 2 (музыкальное училище) – гаражи на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-1-23 к ТК№9-7-3-1-24.
Октябрьский проспект, 44 – гараж на тепловой сети к жилому дому.
Металлистов, 2 – металлические гаражи на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-2-7-15 к ТК№9-7-2-7-19.
Карла Маркса, 15 (управление статистики) – гараж на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-7-31 к ТК№9-7-3-7-33.
Карла Маркса, 16 (магазин «Алтын» – шлагбаум и стойки навеса на тепловой сети от ТК№9-7-3-7-8 к ТК№9-7-3-7-10.
Индустриальная, 3 – рекламный щит на магистральной тепловой сети в центр города от ТК№9-7-1-7 к ТК№9-7-3-43.
Октябрьский проспект, 37/2 – рекламный щит на магистральной тепловой сети по ул. Гагарина от ТК№9-7-2-15 к ТК№9-7-2-16.
Яна Фабрициуса, 5а (торговый центр) – торговые павильоны на магистральной тепловой сети от ТК№9-7-2-26 к ТК№9-7-2-27.
Стахановская, 1 – торговый ларек на квартальной тепловой сети от ТК»9-7-2-27-0 к ТК№9-7-2-27А.
Гагарина, 6 – торговый павильон на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-2-19-0 к ТК№9-7-2-19-1.
Профсоюзная, 1 – крыльцо магазина в жилом доме на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-6-7 к ТК№9-7-3-6-8.
Гражданская, 16 – крыльцо стоматологического кабинета в жилом доме на тепловой сети к жилому дому №14 на улице Гражданской.
Воровского, 5 – крыльцо на тепловой сети от детского сада (Воровского, 7а) к жилому дому №17 на улице Красных Партизан.
Льва Толстого, 17а (ВФСО «Динамо») – угол здания на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-27-3 к ТК№9-7-3-27-4.
Красных Партизан, 8 – кирпичный забор на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-6-26 к ТК№9-7-3-6-27.
Кузнецкая, 32 – забор частного дома на магистральной тепловой сети в центр города на улице Кузнецкой.
Кузнецкая, 36 – забор частного дома на магистральной тепловой сети в центр города на улице Кузнецкой.
Участок №8 муниципального предприятия Пскова «ПТС»
ЦТП №1-13, Рокоссовского, 10 – металлический гараж на квартальной тепловой сети от ЦТП№1-13, Рокоссовского, 10 к жилому дому №14 на улице Рокоссовского.
Коммунальная, 60 (Псковская ГТС) – бетонный гараж на тепловой сети от ТК№20-1-7-3 к зданиям на улице Коммунальной, 60.
Коммунальная, 70 – металлический гараж на квартальной тепловой сети от ТК№20-1-8-0-8 к ТК№20-1-8-0-9.
Шестака – гаражи на магистральной тепловой сети от ТК№20-2-6-3 до ТК№20-2-6-1 на Рижском проспекте.
Участок №23 муниципального предприятия Пскова «ПТС»
Ипподромная, 123 (жилой дом) – гаражи на квартальной тепловой сети от ТК№9-23-1-49-7 к ТК№9-23-1-49-8.
ЦТП №3-2, Инженерная, 9а – гараж на тепловой сети к жилому дому №9а на улице Инженерной.
Николая Васильева, 79 (ППК) – гаражи на квартальной тепловой сети от ТК№9-23-1-66 к ТК№9-23-1-67.
Территория кафе «Усадьба» на улице Текстильной – беседки и летние кафе, деревянное сооружение на автобусной остановке, забор на квартальной тепловой сети от ТК№9-23-1-36 к ТК№9-23-1-37.
Олега Кошевого, 25 (детский сад №27) – детская беседка на тепловой сети от ТК№9-23-1-49-1 к детскому саду №21 по адресу: Ипподромная, 109.
Труда, 41 (детский сад №34) – беседка детского сада на тепловой сети от ТК№9-23-1-25-7 к ТК№9-23-1-25-8.
Новоселов, 15 (жилой дом) – павильон автобусной остановки на квартальной тепловой сети от ТК№9-23-1-27 к дому по адресу: Новоселов, 15.
Алтаева, 22 (жилой дом) – павильон автобусной остановки на магистральной тепловой сети от ТК№9-23-1-19 к ТК№9-23-1-20.
Энтузиастов, 1 – торговый павильон на магистральной тепловой сети от ТК№9-23-1-33 к ТК№9-23-1-34.
Звездная, 11 (жилой дом) – торговый павильон на тепловой сети от дома №13 к дому №11 на улице Звездной.
Звездная, 15а (жилой дом) – торговый павильон на квартальной тепловой сети от дома №15а к дому №17а на улице Звездной.
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