ЖКХ

Опубликован список объектов и строений, расположенных на тепловых сетях в Пскове

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» на своем сайте опубликовало список объектов и строений, расположенных на тепловых сетях в Пскове.

«В последнее время участились случаи, когда мы не можем сразу начать ремонтные работы, - отметили в пресс-службе предприятия. - Случается, что на наших сетях, или их охранной зоне (необходимой для беспрепятственного проведения ремонтно-восстановительных работ), расположены некие стационарные объекты. Это может быть все, что угодно - от мусорных площадок, имеющих бетонное основание, до торговых павильонов. Все это результат не совсем правильного подхода к процедуре согласования места размещения того или иного объекта».

«Всего этого можно избежать, просто включив в согласительную комиссию представителей нашего предприятия, как и других предприятий, деятельность которых связана объектами коммунального хозяйства, расположенных под землей», - добавили в пресс-службе

Список объектов и строений, расположенных на тепловых сетях или в их охранных зонах

Участок №3 муниципального предприятия Пскова «ПТС»

Народная, 37 – торговые павильоны рынка «Маяк» на квартальной тепловой сети от ТК№13-2 к ТК№13-2-1.

Народная, 37 – торговый павильон на магистральной тепловой сети от ТК№13-3 к ТК№13-4.

Котельная, Максима Горького, 21а – ж/б гаражи на магистральных тепловых сетях от котельной.

Чехова, 6 – мусорные контейнеры на тепловой сети к дому.

Красноармейская, 29 – мусорные контейнеры на квартальной тепловой сети от ТК№5-3 к дому.

Красноармейская, 33 – крыльцо нежилого помещения в жилом доме на квартальной тепловой сети от дома №29 к дому №33 на улице Красноармейской.

Чехова, 6а – крыльцо нежилого помещения в жилом доме на магистральной тепловой сети от дома; Чехова, 6а к ТК№5-3.

Максима Горького, 6/4 – металлический забор на квартальной тепловой сети от ТК№19 к ТК№20.

Участок №4 муниципального предприятия Пскова «ПТС»

Школьная, 4 (здание котельной ВОС) – гараж на квартальной тепловой сети от ТК№23-1 к ТК№23-2.

Первомайская, 34 (детский сад) – детские игровые комплексы на квартальной тепловой сети от ТК№22-2-2-3 к ТК№22-2-2-2 на территории детского сада.

Алехина, 4а (магазин) – сарай на квартальной тепловой сети от ТК№10-1-6 к ТК№10-1-6-0.

Труда, 25 (школа №12) – спортивная площадка с покрытием из резиновых плит на тепловой сети к зданию школы.

Олега Кошевого, 14 (мастерские и цех деревообработки Псковского политехнического колледжа) – металлический забор на квартальной тепловой сети от ТК№22-1-2-1 к ТК№22-1-1.

Первомайская, 3 (детский сад) – металлический забор на квартальной тепловой сети от ТК№23-3-2-3 к ТК№23-3-2-4.

Набат, 5 (областной колледж искусств) – металлический забор на магистральной тепловой сети от ТК№22-2-3 к ТК№22-2-3-1.

Ильинская церковь на улице Школьной – металлический забор с фундаментом на магистральной тепловой сети от ТК№23-2-1-3-1 к ТК№22-2-2-2.

Школьная, 4 (гаражи ВОС) – мусорная площадка на квартальной тепловой сети от ТК№23-2 к жилому дому 14 на улице Герцена.

Участок №7 муниципального предприятия Пскова «ПТС»

Воеводы Шуйского, 2 (музыкальное училище) – гаражи на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-1-23 к ТК№9-7-3-1-24.

Октябрьский проспект, 44 – гараж на тепловой сети к жилому дому.

Металлистов, 2 – металлические гаражи на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-2-7-15 к ТК№9-7-2-7-19.

Карла Маркса, 15 (управление статистики) – гараж на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-7-31 к ТК№9-7-3-7-33.

Карла Маркса, 16 (магазин «Алтын» – шлагбаум и стойки навеса на тепловой сети от ТК№9-7-3-7-8 к ТК№9-7-3-7-10.

Индустриальная, 3 – рекламный щит на магистральной тепловой сети в центр города от ТК№9-7-1-7 к ТК№9-7-3-43.

Октябрьский проспект, 37/2 – рекламный щит на магистральной тепловой сети по ул. Гагарина от ТК№9-7-2-15 к ТК№9-7-2-16.

Яна Фабрициуса, 5а (торговый центр) – торговые павильоны на магистральной тепловой сети от ТК№9-7-2-26 к ТК№9-7-2-27.

Стахановская, 1 – торговый ларек на квартальной тепловой сети от ТК»9-7-2-27-0 к ТК№9-7-2-27А.

Гагарина, 6 – торговый павильон на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-2-19-0 к ТК№9-7-2-19-1.

Профсоюзная, 1 – крыльцо магазина в жилом доме на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-6-7 к ТК№9-7-3-6-8.

Гражданская, 16 – крыльцо стоматологического кабинета в жилом доме на тепловой сети к жилому дому №14 на улице Гражданской.

Воровского, 5 – крыльцо на тепловой сети от детского сада (Воровского, 7а) к жилому дому №17 на улице Красных Партизан.

Льва Толстого, 17а (ВФСО «Динамо») – угол здания на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-27-3 к ТК№9-7-3-27-4.

Красных Партизан, 8 – кирпичный забор на квартальной тепловой сети от ТК№9-7-3-6-26 к ТК№9-7-3-6-27.

Кузнецкая, 32 – забор частного дома на магистральной тепловой сети в центр города на улице Кузнецкой.

Кузнецкая, 36 – забор частного дома на магистральной тепловой сети в центр города на улице Кузнецкой.

Участок №8 муниципального предприятия Пскова «ПТС»

ЦТП №1-13, Рокоссовского, 10 – металлический гараж на квартальной тепловой сети от ЦТП№1-13, Рокоссовского, 10 к жилому дому №14 на улице Рокоссовского.

Коммунальная, 60 (Псковская ГТС) – бетонный гараж на тепловой сети от ТК№20-1-7-3 к зданиям на улице Коммунальной, 60.

Коммунальная, 70 – металлический гараж на квартальной тепловой сети от ТК№20-1-8-0-8 к ТК№20-1-8-0-9.

Шестака – гаражи на магистральной тепловой сети от ТК№20-2-6-3 до ТК№20-2-6-1 на Рижском проспекте.

Участок №23 муниципального предприятия Пскова «ПТС»