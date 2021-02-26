ЖКХ

Псковичей приглашают обсудить бесплатную установку счетчиков на электричество

Собрание Центра председателей Советов многоквартирных домов Пскова состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке 16 марта. Как сообщили организаторы встречи Псковской Ленте Новостей, в повестке - два основных вопроса.

Первый связан со счетчиками на электроэнергию, которые сейчас можно установить бесплатно, за счет ресурсоснабжающей организации. Второй вопрос, посвященный разговору о разных системах отопления, инициировали псковичи-председатели советов домов.

Также на собрании расскажут о СанПиНах, в которых с 1 марта меняется порядок требования к содержанию городских территорий - дворов, контейнерных площадок.

Информацию о работе клуба председателей советов МКД можно получить по телефонам: 8-953-249-89-46 или 299-305, а также на странице во ВКонтакте.

«Приглашаем к участию всех желающих - не только председателей, но и тех, кто заинтересован в юридической консультации по вопросам создания совета дома и избрания его председателя, - отметил куратор работы Центра, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. - В современных условиях такая практика во многом упрощает управление многоквартирным домом, дает много преимуществ. Пользуясь площадкой Псковской Ленты Новостей, я хочу пригласить в наши ряды всех инициативных граждан, у которых в доме до сих пор отсутствует совет: мы можем оказать помощь в организации общего собрания членов МКД, в выборе повестки».