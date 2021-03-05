ЖКХ

Утечку в доме №53 на улице Труда устраняют специалисты Псковских теплосетей

Утечка на трассе горячего водоснабжения произошла в доме №53 на улице Труда в Пскове 8 марта во второй половине дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Место утечки нашли в подвальном помещении. «Место утечки отыскать было несложно, диаметр трубы тоже не самый большой, но вот дилемма - отключать ли отопление в праздник, когда люди наслаждаются общением, вызывая тем самым резонанс? А, может, просто подлатать ее, а полноценный ремонт провести уже на следующий день, когда большая часть жильцов многоквартирного дома уйдет на работу, и по старой доброй традиции – никто и не узнает о проведении ремонтных работ? Как вы понимаете, выбор был сделан в пользу второго варианта, хоть он и более трудозатратный. Ведь проще перекрыть отопление, вырезать пришедший в негодность участок трубы и заменить его на новый, чем тратить кучу времени на то, чтобы немного подлатать трубу, а на следующий день вернуться к ремонтным работам. Но для наших коллег удобство жителей всегда стоит во главе угла», - рассказали в пресс-службе.

Работы закончат через пару часов. «Мы благодарны нашим коллегам, которые вчера принимали участие в ремонтных работах, мы благодарим жителей за понимание и терпение, ведь все это мы делаем исключительно для вас и вашего удобства», - добавили на предприятии.