ЖКХ

Главный инженер «Псковских теплосетей»: Предприятие достойно преодолело морозы

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» достойно преодолело морозы прошедшей зимы. Об этом сообщил главный инженер предприятия Андрей Лебедев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 марта.

«Прошли морозы вполне достойно, - рассказал гость эфира об отопительном сезоне. - Благодаря тому, что у нас создана аварийная бригада, организовано круглосуточное дежурство, все проблемы устранялись в кратчайшие сроки. Отклонений от заданного режима, приостановки теплоснабжения на длительный период в этом году не было».

Андрей Лебедев подчеркнул, что предприятие переживало зимы и посерьезнее. «Все помнят зиму 2010 года, когда в ноябре начались 20-градусные морозы и закончились в марте», - сказал он.

Главный инженер отметил, что большую сложность создают резкие перепады температуры: «Пресловутый переход через ноль, что было характерно для конца зимы». Андрей Лебедев пояснил, что перепады температур приводят к утечкам. Тем не менее «инфраструктура не посыпалась», добавил он.