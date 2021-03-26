ЖКХ

Три дома в Пскове остались без тепла и горячей воды

Дома №№90, 90в и 90б на улице Инженерной в Пскове попали под отключение от теплоснабжения и горячего водоснабжения из-за утечки на теплосетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковское тепловые сети».

Утечка произошла на теплосетях большого диаметра на улице Инженерной. «Наши коллеги постарались минимизировать отключение абонентов, но по объективным причинам несколько домов остались без отопления и горячего водоснабжения», - рассказали в ПТС.

«Мы приносим извинения жителям улицы Инженерной за доставленные неудобства и гарантируем максимально быстрое и качественное проведение ремонтных работ», - добавили в пресс-службе.