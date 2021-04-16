ЖКХ

Более 200 домов в Псковской области капитально отремонтируют

Ремонт 285 конструктивных элементов в 203 многоквартирных домах в Псковской области запланирован в этом году. Об этом сообщил и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев на пресс-конференции 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, в Пскове капитально отремонтируют 90 многоквартирных домов, в Великих Луках - 32, в Псковском районе - 13, в Дновском районе - 10. На текущий момент по краткосрочному плану этого года выполнена разработка проектно-сметной документации на 76,5%, отметил Сергей Шарлаев.



Он рассказал, что выполнено 11 строительно-монтажных работ в восьми многоквартирных дома. Капитально отремонтированы две крыши, две системы холодного водоснабжения, одна система водоотведения, по три системы горячего водоснабжения и электроснабжения.



На текущий момент по незавершенным мероприятиям краткосрочных планов 2016-2020 годов выполнили 57 строительно-монтажных работ (28%).