ЖКХ

Мониторинг качества питьевой воды провели в Псковской области

Мониторинг качества питьевой воды провели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В целях мониторинга специалисты отобрали 693 пробы в источниках питьевого централизованного водоснабжения, а также 2110 проб в распределительной сети и 24 пробы в водопроводе. Из них не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям 5% проб в источниках централизованного водоснабжения и 4,7% в распределительной сети.

С целью улучшения качества питьевой воды в регионе управление согласовало финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения по Псковской области, планируемых к реализации в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2019-2024 годах (региональной программы по повышению качества водоснабжения).

Общая стоимость проекта – 1 069 537,6 тысячи рублей, из них 1 058 840,3 тысячи рублей из федерального бюджета и 10 697,3 тысячи рублей из областного бюджета.