ЖКХ

Около шести тысяч псковичей остались без электроснабжения утром 1 декабря

5,8 тысячи человек в Псковской области остались без электроснабжения по состоянию на 10:00 на 1 декабря. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

При этом за сутки энергетикам удалось на треть сократить количество населенных пунктов без электроснабжения: с 1,2 тысячи до 800. Больше всего отключений фиксируется в Пушкиногорском, Порховском, Новоржевском, Опочецком, Красногородском районах.

Смотрите также Энергетики восстановили почти 4 тысячи километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях

К аварийно-восстановительным работам привлечено 125 аварийных бригад, 556 человек личного состава и 134 единиц техники.

В случае отключения электроснабжения заявку можно оставить по номеру: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

Напомним, по состоянию на 19:00 во вторник, 30 ноября в Псковской области без электроснабжения оставались более 7 тысяч человек.