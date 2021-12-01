ЖКХ

Почти тысяча человек в Псковской области остаются без электроснабжения

Почти тысяча человек в 189 населенных пунктах Псковской области остаются без электроснабжения по состоянию на 10.00 2 декабря, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Электроснабжение восстановлено в Дновском, Локнянском, Новосокольническом, Островском, Пыталовском районах. «Непростая ситуация сохраняется в Новоржевском районе, где 103 населенных пункта без света. Энергетики планируют восстановить подачу электричества до конца дня. В Дедовичском районе более 200 человек также без электроснабжения, ведутся работы», - говорится в сообщении.

Смотрите также Сосульки весом 100 килограмм сбивают с ЛЭП в Псковской области. ВИДЕО

Энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности. Напомним, что синоптики прогнозируют очередное выпадение большого количества осадков в ближайшие сутки, вечером и ночью по югу области местами возможно налипание мокрого снега на провода.