Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
полиция против «звонарей»
экопром быстро и чисто
Борьба «Справедливой России» с безработицей
Мифы о стоматологах развеяны
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
Новогодний конкурс по украшению фасадов
доставка еды в пскове
не приходят квитанции?
Как платить за «общее» электричество
как исправить ошибки в квитанции
Спортивная онлайн-конференция
декодируем QR-реальность
удушающая опасность
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё ЖКХ 03.12.2021 13:110 «Управляйки» Пскова начнут штрафовать за неубранный снег во дворах 04.12.2021 19:500 Сайты с рекламой модифицированных электросчетчиков заблокировали по иску псковского прокурора 04.12.2021 17:456 Освободить проезжую часть от автомобилей просят жителей домов на четырех улицах Пскова 04.12.2021 15:404 Управляющие компании стали искать дворников, когда стало очень много снега – Борис Елкин 04.12.2021 13:001 Псковичам объяснили, почему снегоуборочная техника ездит с поднятыми отвалами 04.12.2021 12:202 Борис Елкин об уборке Пскова от снега: Работа не останавливается ни на секунду
 
 
 
Самое популярное 01.12.2021 13:423 Мужчина умер на автобусной остановке в Пскове 28.11.2021 21:3422 «Маразм крепчал, деревья гнулись!»: реаниматолог высказалась о визите антиваксеров в больницу 28.11.2021 22:1011 Резкий рост цен на недвижимость объяснил руководитель компании «Псковжилстрой» 01.12.2021 12:2514 Сити-менеджер Пскова Борис Елкин назвал имена своих заместителей 02.12.2021 11:0311 Труп человека обнаружили на Рижском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Сайты с рекламой модифицированных электросчетчиков заблокировали по иску псковского прокурора

04.12.2021 19:50|ПсковКомментариев: 0

Сайты с рекламой модифицированных электросчетчиков заблокировали по иску псковского прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Псковская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об исполнении законодательства об информации, информационных технологиях и защите информации.

По результатам проверки удалось выявить в интернете выявлен ряд сайтов, на которых можно приобрести модифицированные счетчики. При их использовании неучтенный потребленный ресурс учитывается общедомовыми приборами учета. При этом бремя оплаты ложится на собственников помещений многоквартирного дома.

Прокурор Пскова направил в суд административное исковое заявление о признании незаконным распространение вышеуказанной информации в интернете, а также ограничении доступа к данным интернет-ресурсам.

Требования прокурора удовлетворили в полном объеме. Доступ к запрещенной к распространению информации ограничили.

Теги: #прокуратура #электроэнергия #счетчики
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы себя счастливым человеком?
В опросе приняло участие 436 человек
04.12.2021, 20:100 Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от коронавируса 04.12.2021, 20:031 В фокусе: Новая команда главы администрации Пскова 04.12.2021, 19:500 Сайты с рекламой модифицированных электросчетчиков заблокировали по иску псковского прокурора 04.12.2021, 19:300 Руководители псковских школьных музеев посетили мемориал в Самолве
04.12.2021, 19:055 Митрополит Иларион: антипрививочников и кампанию против QR-кодов курируют из-за границы 04.12.2021, 18:450 Перспективы госслужбы обсудили студенты псковского колледжа искусств 04.12.2021, 18:250 Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года 04.12.2021, 18:050 Кабинет психолога в псковском детском доме обустроили после обращения прокурора
04.12.2021, 17:456 Освободить проезжую часть от автомобилей просят жителей домов на четырех улицах Пскова 04.12.2021, 17:250 В России могут ужесточить наказание для водителей-лихачей 04.12.2021, 16:510 Фестиваль талантов среди воспитанников псковских интернатов собрал рекордное количество заявок 04.12.2021, 16:400 Борис Елкин поблагодарил ГИБДД за помощь в организации уборки Пскова от снега
04.12.2021, 16:200 Вице-чемпион Европы по ММА из Великих Лук получил звание мастера спорта России 04.12.2021, 16:002 Андрей Турчак вновь стал секретарем Генерального совета «Единой России» 04.12.2021, 15:404 Управляющие компании стали искать дворников, когда стало очень много снега – Борис Елкин 04.12.2021, 15:200 Более 25 псковичей лишились водительских прав по требованию прокурора
04.12.2021, 15:001 Председателем партии «Единая Россия» преизбран Дмитрий Медведев 04.12.2021, 14:404 Сити-менеджер высказал свое мнение о платных парковках в центре Пскова 04.12.2021, 14:200 Псковский губернатор принимает участие в юбилейном съезде «Единой России» 04.12.2021, 14:001 Борис Елкин: Все дорожные работы в Пскове завершили вовремя
04.12.2021, 13:400 До 14 градусов мороза ожидается в Псковской области ночью 5 декабря 04.12.2021, 13:200 Псковская полиция напомнила, что делать при встрече с преступниками 04.12.2021, 13:001 Псковичам объяснили, почему снегоуборочная техника ездит с поднятыми отвалами 04.12.2021, 12:504 Численность находящихся за чертой бедности россиян сократилась в 2021 году
04.12.2021, 12:400 Пять человек скончались от коронавируса в Псковской области 04.12.2021, 12:202 Борис Елкин об уборке Пскова от снега: Работа не останавливается ни на секунду 04.12.2021, 12:000 Центр Гамалеи связал конец пандемии коронавируса со штаммом «омикрон» 04.12.2021, 11:400 Фальшивую банкноту обнаружили в Пскове
04.12.2021, 11:200 Псковичи собрали около 100 игрушек для Бобровского детского дома 04.12.2021, 10:560 Тело 86-летней женщины обнаружили на месте пожара в Красногородском районе 04.12.2021, 10:402 Рекорд по объему бюджета Псковской области установился в 2021 году 04.12.2021, 10:2027 Псковский губернатор: Нужно готовиться к негативному сценарию распространения нового штамма коронавируса
04.12.2021, 10:002 Росгвардейцы задержали похитившую шампунь псковичку 04.12.2021, 09:400 Новая транспортная стратегия России ограничит использование личных автомобилей 04.12.2021, 09:200 Более 1600 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса за сутки 04.12.2021, 09:006 Уборка и вывоз снега проходили ночью в Пскове
04.12.2021, 01:054 Кириенко подарит юной псковичке электрогитару 04.12.2021, 00:422 Выборы руководителей «Единой России» пройдут в субботу на съезде партии 04.12.2021, 00:170 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 03.12.2021, 22:530 Ученые выяснили, какое питание снижает вред здоровью при работе в ночную смену
03.12.2021, 22:216 Военные медики приступили к работе в псковской инфекционке 03.12.2021, 21:320 Мастер-класс по воркауту провели для псковской молодежи в онлайн-формате 03.12.2021, 21:168 Онищенко рассказал, откуда в Россию завезут «омикрон» 03.12.2021, 21:000 Управление МЧС в Псковской области приведено в режим повышенной готовности
03.12.2021, 20:420 Памятный митинг ко дню Неизвестного солдата прошел в Псковском районе 03.12.2021, 20:299 Численность бедных в России снизилась до 16 млн - Росстат 03.12.2021, 20:030 Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы обсудили в Пскове 03.12.2021, 19:441 Николай Козловский призвал великолучан провести новогодние праздники дома
03.12.2021, 19:240 Энергетики восстановили 840 км линий электропередач в Псковской и Новгородской областях 03.12.2021, 19:141 Путин и Байден обсудят гарантии непродвижения НАТО на восток 03.12.2021, 19:030 Более 20 переходов у школ и детских садов Псковской области стали безопаснее 03.12.2021, 18:470 Доступность летних кафе для маломобильных граждан обсудили в Пскове
03.12.2021, 18:340 Российский инфекционист связал приход омикрон-штамма с концом пандемии 03.12.2021, 18:220 «Газель» и легковой автомобиль столкнулись на Запсковье 03.12.2021, 18:120 Псковские предприниматели часто «забывают» пробивать кассовые чеки — ФНС 03.12.2021, 18:000 Детям в Пскове предлагают научиться анализировать спутниковые изображения
03.12.2021, 17:480 Снег и до минус 10 прогнозируют в Псковской области 4 декабря 03.12.2021, 17:400 Контейнерные площадки в Острове очистили от снега 03.12.2021, 17:310 Газификацию обсудили представители профсоюза с главой Невельского района 03.12.2021, 17:309 Новое агентство недвижимости открылось в Пскове
03.12.2021, 17:220 Псковская модельная библиотека примет участие в федеральном проекте 03.12.2021, 17:140 КПРФ определилась с лидерами избирательной кампании в Пскове и Великих Луках 03.12.2021, 17:030 Злоупотребляющего алкоголем мужчину ищут в Пскове с середины лета 03.12.2021, 17:000 «Урок мужества» провели для школьников псковские росгвардейцы
03.12.2021, 16:453 В Пскове запретили выход на лед 03.12.2021, 16:432 Михаил Ведерников перечислил достижения некоммерческих организаций 03.12.2021, 16:385 Петр Алексеенко: Наша основная цель — победа социализма 03.12.2021, 16:350 Жительницу Пыталовского района осудили за мошенничество с маткапиталом
03.12.2021, 16:344 Псковские власти ведут переговоры о запуске авиаперелетов в Турцию 03.12.2021, 16:320 Хореографический спектакль от арт-проекта «Княжество» увидят псковичи 03.12.2021, 16:180 ПЛН-ТВ: Считают ли псковичи себя счастливыми людьми? 03.12.2021, 16:170 Невельчанка попросила не наказывать строго сломавшего ей ребро сожителя
03.12.2021, 16:151 В Пскове решили не повышать стоимость проезда в автобусах 03.12.2021, 16:123 «Ну какава красота!» 03.12.2021, 16:100 Калининградец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Куньинском районе 03.12.2021, 16:080 Народная артистка России Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru