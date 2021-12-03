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Сайты с рекламой модифицированных электросчетчиков заблокировали по иску псковского прокурора

Сайты с рекламой модифицированных электросчетчиков заблокировали по иску псковского прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Псковская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об исполнении законодательства об информации, информационных технологиях и защите информации.

По результатам проверки удалось выявить в интернете выявлен ряд сайтов, на которых можно приобрести модифицированные счетчики. При их использовании неучтенный потребленный ресурс учитывается общедомовыми приборами учета. При этом бремя оплаты ложится на собственников помещений многоквартирного дома.

Прокурор Пскова направил в суд административное исковое заявление о признании незаконным распространение вышеуказанной информации в интернете, а также ограничении доступа к данным интернет-ресурсам.

Требования прокурора удовлетворили в полном объеме. Доступ к запрещенной к распространению информации ограничили.