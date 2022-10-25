ЖКХ

Свыше 6 700 договоров на догазификацию исполнили в Псковской области

14 535 заявок на догазификацию приняли в Псковской области по состоянию на 24 октября, 90% из них переведены в договоры,их заключено 13 126. Исполнены 6 702 - газопроводы построены до границ земельных участков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

О ходе исполнения догазификации в рамках регионального штаба по газификации под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков», АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Для выполнения задач по догазификации сформировано 13 бригад из сотрудников «Газпром газораспределение Псков», а также привлечены 42 строительно-монтажных бригад подрядных организаций – всего на этапах строительства задействовано около 200 человек.