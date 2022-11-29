ЖКХ

Новый тариф на отопление в Пскове обнародуют в ближайшее время

Новый тариф на отопление в Пскове обнародуют в ближайшее время. Об этом сообщила начальник службы энергосбыта «Псковских тепловых сетей» Екатерина Максимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«О конкретной сумме тарифа, который утвержден на следующий год, мы узнаем в ближайшее время и доведем до граждан. Точные данные пока трудно назвать, но предельный размер роста оплаты граждан за ЖКУ – до 9%», – отметила сотрудник ПТС.

Она также сообщила, что по новому тарифу псковичи начнут оплачивать «коммуналку» с января, когда придут квитанции за декабрь.

«Рост тарифа - вещь объективная. В 2022 году инфляция составила более 12% в России, подорожали в том числе продукты, железо, бензин. Задача органов власти – найти баланс между платежеспособностью населения и величиной тарифов коммунальных услуг», – прокомментировал руководитель муниципального предприятия Игорь Максимов.

Он также напомнил, что субсидия от государства на оплату коммунальных услуг позволяет поддержать тех, для кого платежи по ЖКХ являются серьезной финансовой нагрузкой (занимают 22% от общего дохода). Оформить документы и получить соцподдержку, если семейный бюджет страдает, могут все нуждающиеся.