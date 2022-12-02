Реквизиты расчётного счёта для платежей за природный газ меняются с 5 декабря

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» информирует абонентов - потребителей природного газа об изменении реквизитов расчётного счёта для приема платежей за природный газ.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, при оплате потреблённого природного газа с 5 декабря 2022 года необходимо указывать следующие реквизиты:
Квитанцию с новыми реквизитами можно скачать на официальном сайте нашей компании ТУТ.
Напомним, что с 1 декабря 2022 года повысилась розничная цена на природный газ, реализуемый населению на территории Псковской области.
Абонентам, у которых установлены приборы учёта газа, ООО «Газпром межрегионгаз Псков» предоставляет возможность произвести оплату за потребленный природный газ по старой цене до 10 декабря 2022 года.