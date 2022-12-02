ЖКХ

Реквизиты расчётного счёта для платежей за природный газ меняются с 5 декабря

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» информирует абонентов - потребителей природного газа об изменении реквизитов расчётного счёта для приема платежей за природный газ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, при оплате потреблённого природного газа с 5 декабря 2022 года необходимо указывать следующие реквизиты:

Номер счета получателя платежа 40702810900000094230

Наименование банка Банк ГПБ (АО), г. Москва

ИНН 7744001497

КПП 997950001

БИК 044525823

Корр. Счет 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

Код ОКПО 09807684

ОГРН 1027700167110

Квитанцию с новыми реквизитами можно скачать на официальном сайте нашей компании ТУТ.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года повысилась розничная цена на природный газ, реализуемый населению на территории Псковской области.

Абонентам, у которых установлены приборы учёта газа, ООО «Газпром межрегионгаз Псков» предоставляет возможность произвести оплату за потребленный природный газ по старой цене до 10 декабря 2022 года.