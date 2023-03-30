ЖКХ

Более 400 млн рублей направят на пособия для оплаты ЖКХ в Псковской области

Федеральным категориям граждан ежемесячное пособие предоставляется в размере 50% компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Его выдают в соответствии с федеральными законами:

«О ветеранах»,

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,

«О социальных гарантиях гражданам, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

На 1 января численность получателей составила 45 395 человек.

«Расходы из средств федерального бюджета за 2022 года составили 492,2 млн рублей. На 2023 год на предоставление ежемесячного пособия предусмотрено – 418,3 млн рублей», - добавила она.