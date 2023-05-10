ЖКХ

Кому положены субсидии на оплату «коммуналки», объяснили эксперты

Субсидию на оплату услуг ЖКХ в 2022 году оформили более двух миллионов россиян. На нее могут рассчитывать малоимущие и многодетные семьи, матери-одиночки, инвалиды, пенсионеры. А подать документы можно через сайт госуслуг или МФЦ.

В Госдуме предложили упростить процедуру оформления субсидии на услуги ЖКХ. Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил «Парламентской газете», что прежде всего необходимо цифровизировать процесс предоставления субсидии. Для получения денег достаточно будет одного заявления.

«Причем заполняет человек его тоже в электронном виде либо через личный визит в МФЦ, а на удаленных территориях — в почтовом отделении. Ключевая задача — перестать гонять людей за бумажными справками во всех возможных направлениях. Сейчас зачастую встречается практика, что в процессе сбора документов до получения последних первые уже перестают действовать. В наше время это полный анахронизм, от этого нужно срочно избавиться», — сказал он.

Субсидия — это частичный возврат средств государством. Чтобы получить ее за коммунальные услуги, нужно, чтобы семья тратила на них определенную часть своих денег. Например, в Москве это 10 процентов от дохода, а в Подмосковье — 22 процента. Субсидию рассчитывают, исходя из:

количества членов семьи;

общего дохода;

уровня прожиточного минимума в регионе;

суммы в платежках за коммуналку;

наличия квартиры в собственности;

платы за капремонт.

По данным комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, субсидию на оплату услуг ЖКХ в 2022 году оформили более двух миллионов россиян. Об этом депутатам рассказали в апреле во время парламентских слушаний «Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг».

Член комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Александр Евсеев считает, что порог на получение субсидии в России должен быть стандартизирован: «Во многих субъектах идет привязка к максимальному стандарту — 22 процента. Это в два раза выше московского. Люди при получении одной и той же льготы, проживая в разных регионах, имеют разные суммы. Мне кажется, должен быть более справедливый расчет, и он не должен так сильно зависеть от наполнения регионального бюджета. Эта история должна в том числе субсидироваться на федеральном уровне. Сейчас это региональные расходы».

Размер субсидии также рассчитывают от нормы жилой площади. В регионах она своя.

Субсидию могут получить:

малоимущие и многодетные семьи;

матери-одиночки;

инвалиды;

пенсионеры.

Отказать выдать субсидию на услуги ЖКХ человеку могут, если у него есть долги за квартиру, которые подтверждены решением суда, сообщил «Парламентской газете» Александр Евсеев. Не помогут с деньгами на коммунальные услуги и если доходы семьи превышают установленную регионом норму.

Для оформления возврата средств необходимо предоставить пакет документов. В него входят:

заявление на получение субсидии;

информация о доходах членов семьи;

свидетельство о собственности на квартиру или договоры дарения, купли-продажи.

Документы предоставляют в отдел социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ. Срок ответа на заявление — 10 дней.

«Получать субсидию становится все легче. Во многих регионах внедрен электронный способ подачи документов. И уменьшается их пакет, который человеку надо предоставлять. Многие документы получают сами госорганы уже в рамках межведомственного взаимодействия», — сказал он.