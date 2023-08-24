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В Псковской области названы крупные должники за газ

24.08.2023 15:49|ПсковКомментариев: 0

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников по состоянию на 1 августа 2023 года.

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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