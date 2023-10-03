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ЖКХ

Газопровод начали стоить в псковской деревне Промежицы

04.10.2023 15:03|ПсковКомментариев: 0

«Газпром газораспределение Псков» начал строительство распределительного газопровода в Промежицах - пригороде Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Протяженность газовых сетей составит 3 километра. Они позволят газифицировать 120 домов на улицах Малолопатинской, Карбышева и Советской Армии, а также создадут условия для подключения к газу 130 домовладений в СНТ «Промежицы».

Завершить строительство газопровода планируется в декабре текущего года.

«В общей сложности от жителей города Пскова принято около 1,1 тысяч заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, свыше 80% из которых уже исполнены», – отметили в компании.

Теги: #газ
Источник: Псковская Лента Новостей
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