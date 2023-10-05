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ЖКХ

За сломанную кнопку лифта заплатят вандалы, а не управляющая компания

09.10.2023 13:59|ПсковКомментариев: 0

Собственник жилья, засоривший мусоропровод или повредивший общее имущество, будь то кнопка в лифте или стена подъезда, обязан будет взять на себя расходы по их ремонту. В случае, если что-то пришло в негодность с течением времени, а не по чьей-либо вине, или пожарная служба наложила штрафы за несоблюдение противопожарной безопасности, собственники должны будут заплатить за устранение таких проблем. При этом сумма платежа каждого участника будет высчитываться пропорционально площади его недвижимости. Таковы требования вступивших в силу 1 октября новых положений Гражданского кодекса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Принцип «чем крупнее свое пространство, тем больше платишь за общее» в том числе касается владельцев частных домов и хозяев помещений в нежилых зданиях, таких как торговые и офисные центры, а также апартаменты.

Жители многоквартирных домов давно привыкли к тому, что им приходится платить за содержание лифтов, уборку, вывоз мусора, ремонт, озеленение территории и так далее. Все это называется «содержание жилья». Причем чем больше жилплощадь, тем выше цифра в квитанции. Однако этот принцип зачастую не распространялся на СНТ, ТСН и прочие поселковые образования. К примеру, на голосованиях все владельцы земельных участков имели по одному голосу, даже если у кого-то таких участков было несколько. Правки в ГК устраняют этот пробел, указывая, что теперь количество голосов собственника пропорционально размеру принадлежащей ему доли в праве собственности на общее имущество.

Новые правила должны помочь гражданам в вопросах урегулирования обязательств по распоряжению общим имуществом и нивелировать возникающие на этой почве споры. Об этом «Парламентской газете» рассказал исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

«Обычно суды, когда рассматривали вопросы о том, как должны решаться споры или как должно осуществляться финансирование на содержание этих объектов, применяли аналогию права. То есть если мы говорим про апартаменты, они ссылались на Жилищный кодекс, СНТ — на Земельный кодекс и так далее. Здесь, по сути, произошла увязка законодательства, чтобы избежать двойных толкований и разночтений в правоприменительной практике», — объяснил он.

Одна из утвержденных правок в Гражданском кодексе меняет понятие «расходы по содержанию» на формулировку «бремя содержания». Для собственников имущества это означает, что теперь траты на обслуживание недвижимых вещей — это не добровольное желание, а их прямая обязанность.

«Раньше такая история была сплошь и рядом, когда кто-то из сообщества отказывался платить, и его было достаточно сложно заставить это сделать, — рассказал «Парламентской газете» эксперт комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Александр Евсеев. — Не было прямой нормы. А ведь нужно потратиться на общедомовые приборы учета в нежилом здании или на очистку дороги. Теперь это будет их обязанностью».

Эксперт пояснил, что теперь, если на общем собрании членов жилищного сообщества большинством будет принято какое-либо решение, то, даже если человек не принимал в нем участия, он будет обязан ему подчиниться.

Отдельная глава закона позволяет сдавать в аренду часть общего имущества при условии, что оно пригодно для самостоятельного использования и соответствующее решение принято собственниками коллегиально. «Здесь речь идет, например, о каком-нибудь помещении в здании. Допустим, оно приобретено в общую совместную собственность, но при этом ничьим личным не является. Такое помещение по решению общего собрания можно сдать кому-нибудь в аренду, и прибыль от этой аренды будет так же делиться согласно долям», — пояснил Евсеев.

Такая формулировка в законе позволит избежать многих споров, в первую очередь среди собственников торговых и офисных центров, уверен эксперт.

К понятию «общее имущество» для жилых и нежилых строений могут относиться:

  • крыша;
  • лифты и лифтовые шахты;
  • лестницы и лестничные площадки;
  • подвалы;
  • чердаки и технические этажи;
  • коридоры;
  • несущие и не несущие конструкции здания;
  • электрическое, механическое и другое оборудование;
  • участок земли и элементы озеленения;
  • гаражи и машино-места;
  • отдельные помещения и строения.

Если любой из этих объектов окажется поврежденным или придет в негодность, управляющая компания обязана будет сперва попытаться установить виновного. Для этого могут быть использованы камеры наблюдения и свидетельские показания. По задумке законодателей, принятые в ГК поправки побудят жильцов быть более ответственными в отношении общего имущества.

Также из закона следует, что если собственник на собрании предложил провести какие-либо дополнительные работы, но его не поддержали как минимум две трети от общего числа участников, то такие расходы он должен взять на себя. При этом он может собрать заинтересованную группу собственников и поделить траты с ними.

Теги: #дом #лифт
Источник: Псковская Лента Новостей
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