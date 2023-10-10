ЖКХ

Старт отопительного сезона в Невеле начался с аварии на сетях

Большая часть абонентов в Невеле осталась без отопления из-за утечки ресурса 9 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Невельского района Олег Майоров.

«9 октября при заполнении теплотрассы от центральной котельной произошла утечка ресурса, в результате чего большая часть абонентов в городе не смогла получить тепло. Авария была ликвидирована 9 октября в 19.00. В настоящий момент работа этой котельной проходит в штатном режиме», - рассказал Олег Майоров.

По итогам второго дня отопительного сезона, 10 октября, все 18 котельных Невельского района начали осуществлять теплоснабжение.

«Сейчас весь технический персонал организаций осуществляет пуско-наладочные работы. Этот процесс может занять несколько дней и сопровождаться отключением отдельных абонентов по техническим причинам – завоздушивание системы, утечки внутри домов и квартир. Аварийные службы готовы к приему заявок», - добавил глава района.