ЖКХ

Чат-бот «Псковских тепловых сетей» бьёт рекорды по посещаемости

Чат-бот «Псковских тепловых сетей» бьёт рекорды по посещаемости спустя месяц после начала работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

«Прошёл буквально месяц, а востребованность чат-бота предприятия бьет все рекорды по использованию, посещаемость личного кабинета тоже серьёзно возросла», – рассказали в «Псковских тепловых сетях».

Чат-бот учитывает, была ли проведена поверка приборов учета. Так,псковичка утверждала, что наш чат-бот не работает. Она сообщила, что не получается передать показания прибора учёта. Но оказалось, что женщина забыла о поверке приборов учёта.

Также, одна из читательниц написала, что показания, которые она передавала, в одном из сервисов для оплаты, не соответствуют тем, которые сообщает бот.

«Здесь тоже проблема оказалась типовой и застарелой. Мы не просто так говорили о том, что лучше передавать показания: в личном кабинете, через мобильное приложение, чат-бота или СМС. В некоторый платёжных приложениях имеются технические сбои, мы не знаем их природы, но они имеются, об этом мы даже официально оповещали банки. С оплатой проблем нет, а вот показания не передаются», – отметили в ПТС.

Напомним, есть несколько способов передать показания приборов учета:

по телефону +7-921-210-88-99 (автоматический прием показаний);

по электронной почте orn@pts.pskov.ru;

по телефону оператора 20-17-66;

при оплате квитанции;

через личный кабинет на сайте предприятия;

через мобильное приложение «ЖКХ: Личный кабинет» (в Google Play и App Store).

SMS-сервис приема показаний приборов учета.

Для передачи показаний также можно отправить SMS на номер +7 981-130-02-59 в следующем формате: 1550000000 1/2 10/12. Где 1550000000 - номер лицевого счета. Далее, через пробел, одна или несколько групп показаний, по количеству зарегистрированных приборов учета.

Чат-бот «Псковских тепловых сетей» доступен по ссылке.