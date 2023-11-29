Чат-бот «Псковских тепловых сетей» бьёт рекорды по посещаемости спустя месяц после начала работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.
«Прошёл буквально месяц, а востребованность чат-бота предприятия бьет все рекорды по использованию, посещаемость личного кабинета тоже серьёзно возросла», – рассказали в «Псковских тепловых сетях».
Чат-бот учитывает, была ли проведена поверка приборов учета. Так,псковичка утверждала, что наш чат-бот не работает. Она сообщила, что не получается передать показания прибора учёта. Но оказалось, что женщина забыла о поверке приборов учёта.
Также, одна из читательниц написала, что показания, которые она передавала, в одном из сервисов для оплаты, не соответствуют тем, которые сообщает бот.
«Здесь тоже проблема оказалась типовой и застарелой. Мы не просто так говорили о том, что лучше передавать показания: в личном кабинете, через мобильное приложение, чат-бота или СМС. В некоторый платёжных приложениях имеются технические сбои, мы не знаем их природы, но они имеются, об этом мы даже официально оповещали банки. С оплатой проблем нет, а вот показания не передаются», – отметили в ПТС.
Напомним, есть несколько способов передать показания приборов учета:
Для передачи показаний также можно отправить SMS на номер +7 981-130-02-59 в следующем формате: 1550000000 1/2 10/12. Где 1550000000 - номер лицевого счета. Далее, через пробел, одна или несколько групп показаний, по количеству зарегистрированных приборов учета.
Чат-бот «Псковских тепловых сетей» доступен по ссылке.