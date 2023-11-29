Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Без_мятежный Дагестан
ДТП кто виноват
Магазин для фермерского хозяйства
Господин Рейтингомер
Теплый дом ЛОНГРИД
Советы на зиму псковским водителям
Досуг псковского школьника
«Истфакт» Сокровища Острова
продвинутое автострахование
День открытых дверей «Академия слуха»
ЛОНГРИД проверить здоровье
вопросы о муниципальной реформе
бизнес-ланчи вкусные обеды
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
«Зенча-Псков» кто там?
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
 
 
 
ещё ЖКХ 29.11.2023 08:400 О деталях установки счетчиков на отопление рассказали в «Псковских тепловых сетях» 30.11.2023 08:400 Чат-бот «Псковских тепловых сетей» бьёт рекорды по посещаемости 29.11.2023 16:390 Увеличение взносов на капремонт стало темой обсуждения в региональном парламенте 29.11.2023 12:161 Владимир Кузь разбирается в ситуации с подключением к частному газопроводу в Псковском районе 29.11.2023 08:400 О деталях установки счетчиков на отопление рассказали в «Псковских тепловых сетях» 28.11.2023 15:370 Множественные нарушения при подготовке к отопительному сезону выявили в Кунье
 
 
 
Самое популярное 23.11.2023 10:063 Патогенные бактерии обнаружило Роскачество в пельменях 24.11.2023 11:099 «Месяцы жила с трупами»: стали известны жуткие подробности убийства троих детей в Псковской области 27.11.2023 00:393 «МК» сообщил о новой жертве великолучанки, обвиняемой в убийстве своих детей 24.11.2023 10:242 Мать подозревают в убийстве троих детей в Псковской области 24.11.2023 19:550 В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Чат-бот «Псковских тепловых сетей» бьёт рекорды по посещаемости

30.11.2023 08:40|ПсковКомментариев: 0

Чат-бот «Псковских тепловых сетей» бьёт рекорды по посещаемости спустя месяц после начала работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

«Прошёл буквально месяц, а востребованность чат-бота предприятия бьет все рекорды по использованию, посещаемость личного кабинета тоже серьёзно возросла», – рассказали в «Псковских тепловых сетях».

Чат-бот учитывает, была ли проведена поверка приборов учета. Так,псковичка утверждала, что наш чат-бот не работает. Она сообщила, что не получается передать показания прибора учёта. Но оказалось, что женщина забыла о поверке приборов учёта.

Также, одна из читательниц написала, что показания, которые она передавала, в одном из сервисов для оплаты, не соответствуют тем, которые сообщает бот.

«Здесь тоже проблема оказалась типовой и застарелой. Мы не просто так говорили о том, что лучше передавать показания: в личном кабинете, через мобильное приложение, чат-бота или СМС. В некоторый платёжных приложениях имеются технические сбои, мы не знаем их природы, но они имеются, об этом мы даже официально оповещали банки. С оплатой проблем нет, а вот показания не передаются», – отметили в ПТС.

Напомним, есть несколько способов передать показания приборов учета:

  • по телефону +7-921-210-88-99 (автоматический прием показаний);
  • по электронной почте orn@pts.pskov.ru;
  • по телефону оператора 20-17-66;
  • при оплате квитанции;
  • через личный кабинет на сайте предприятия;
  • через мобильное приложение «ЖКХ: Личный кабинет» (в Google Play и App Store).
  • SMS-сервис приема показаний приборов учета.

Для передачи показаний также можно отправить SMS на номер +7 981-130-02-59 в следующем формате: 1550000000 1/2 10/12. Где 1550000000 - номер лицевого счета. Далее, через пробел, одна или несколько групп показаний, по количеству зарегистрированных приборов учета.

Чат-бот «Псковских тепловых сетей» доступен по ссылке.

Теги: #птс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о наказании чиновников и менеджеров за взятки до 10 тысяч рублей?
В опросе приняло участие 211 человек
30.11.2023, 09:150 Минфин отказал регионам в праве регулировать время работы «наливаек» 30.11.2023, 09:000 Молодой хирург из Великих Лук о работе и развитии медицины 30.11.2023, 08:400 Чат-бот «Псковских тепловых сетей» бьёт рекорды по посещаемости 30.11.2023, 08:200 Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря
30.11.2023, 08:160 Псковичи раскупили билеты в театр на начало декабря 30.11.2023, 08:000 «СуперФитнес» в Пскове дарит подарки в преддверии Нового года 30.11.2023, 07:510 Экс-госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет 30.11.2023, 07:350 Рост на дизельное топливо зафиксировали в 58 субъектах РФ
30.11.2023, 07:190 Четыре опасных мифа для худеющих назвала врач 30.11.2023, 07:000 Использование «Госуслуг» вместо паспорта протестируют в 2024 году 29.11.2023, 22:274 Двум многодетным семьям вручили медали «Родительская слава Псковской области» 29.11.2023, 22:210 Следователи пригласили на личный прием инвалида СВО из Писковичей
29.11.2023, 22:001 День волонтёра отметят в Пскове 29.11.2023, 21:531 Фейки о взрывчатках в купюрах распространяют в Псковской области 29.11.2023, 21:400 Пропавшего без вести мужчину ищут в Пскове 29.11.2023, 21:330 Псковских подростков призвали соблюдать общественный порядок
29.11.2023, 21:300 Зональный этап спартакиады «Твой выбор» прошел в Пскове 29.11.2023, 21:200 Научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдет 22 декабря 29.11.2023, 21:020 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей инвалида СВО в Псковской области 29.11.2023, 21:001 Трое псковских специалистов выступят в финале конкурса «Флагманы образования»
29.11.2023, 20:550 Большая часть ДТП в Псковской области происходит по вине водителей 29.11.2023, 20:400 Псковичам разъяснили, кому проиндексируют материнский капитал 29.11.2023, 20:303 Средний чек по автокредитам в октябре превысил 1,5 млн рублей 29.11.2023, 20:200 Мероприятия проекта «О России музыкой» организовали в Пскове
29.11.2023, 20:143 Гельдтову баню в Пскове украшают к Новому году. ФОТО 29.11.2023, 20:000 Инфекционист оценил вероятность того, что COVID-19 может «спать» в организме 29.11.2023, 19:580 Наталья Федорова о травле участника СВО: Такое не должно оставаться безнаказанным 29.11.2023, 19:460 Автобусные остановки и мосты в Пскове чистят от снега. ФОТО
29.11.2023, 19:400 Граждан Индии и Пакистана выдворят за пределы РФ с территории Невельского района 29.11.2023, 19:350 Соцфонд и омбудсмен в Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве 29.11.2023, 19:300 Наказание за повторный пронос телефонов в СИЗО ужесточат в России 29.11.2023, 19:270 Техническое движение транспорта открыли на мосту через реку Череха в Псковском районе
29.11.2023, 19:200 Кейс-чемпионат «Добротворец» впервые прошел в Пскове 29.11.2023, 19:130 Псковское УМВД проводит проверку по факту оскорбления в соцсетях инвалида СВО 29.11.2023, 19:101 О награжденных орденом Невского псковичах расскажут на лекции в областном центре 29.11.2023, 19:000 Профилактику ДТП с участием пешеходов в Псковской области обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО
29.11.2023, 18:591 Число псковичей, оплачивающих налоги онлайн, выросло в 2,5 раза - исследование 29.11.2023, 18:450 Конференция «История, архивы и общество» пройдет в Пскове 29.11.2023, 18:421 Каток заливают в Финском парке в Пскове 29.11.2023, 18:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 ноября
29.11.2023, 18:270 Игорь Иванов: В профсоюзах крайне возмущены безобразным отношением к участнику СВО 29.11.2023, 18:230 Почти 100% пешеходных переходов в Пскове соответствуют требованиям ГОСТ 29.11.2023, 18:220 Автограф Гоши Куценко можно будет получить на стенде Псковской области на выставке «Россия» 29.11.2023, 18:150 Необходимо прививать безопасное поведение на дорогах, заявили в псковской Госавтоинспекции
29.11.2023, 18:150 «Кто потерял утку?»: необычную птицу заметили на Запсковье 29.11.2023, 18:000 Продвинутое автострахование доступно псковичам 29.11.2023, 17:530 «Единая Россия» провела первую дискуссионную площадку перед Съездом 29.11.2023, 17:360 Антон Минаков в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры. ВИДЕО
29.11.2023, 17:250 В Псковской области зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий 29.11.2023, 17:200 Полицейские проводят проверку по факту травли участника СВО в Псковской области 29.11.2023, 17:080 Псковские полицейские выявили 12 иностранцев без права нахождения в РФ 29.11.2023, 16:560 Владимир Кузь о ситуации с травлей участника СВО: Нет слов от жестокости людей
29.11.2023, 16:491 Леонид Слуцкий не приехал в Псковскую область из-за плотного графика — Антон Минаков 29.11.2023, 16:450 Без_мятежный Дагестан 29.11.2023, 16:390 Увеличение взносов на капремонт стало темой обсуждения в региональном парламенте 29.11.2023, 16:220 Антон Минаков: Любой визит ЛДПР в районы области воспринимается в штыки
29.11.2023, 16:200 Экономический комитет Собрания изучил основные параметры бюджет региона- 2024  29.11.2023, 16:070 Сильный снег и метель ожидаются в Псковской области 30 ноября 29.11.2023, 16:000 Законодательный комитет Собрания поддержал антинаркотическую инициативу карельских коллег 29.11.2023, 15:530 Лучших рационализаторов и изобретателей определяют в Псковской области. ФОТО
29.11.2023, 15:510 Антон Минаков: ЛДПР верна идеалам партии, насколько это возможно 29.11.2023, 15:420 «Экосреда»: Об эффективности экологических форумов. ВИДЕО 29.11.2023, 15:350 Александр Котов осудил неуважительное отношение к участнику СВО 29.11.2023, 15:300 Бюджет Великих Лук на 2024 год в первом чтении рассмотрят депутаты 1 декабря
29.11.2023, 15:282 Олег Грицаев досрочно слагает полномочия депутата Псковского областного Собрания 29.11.2023, 15:160 Прокуратура проводит проверку по факту избиения школьника в российской школе 29.11.2023, 15:070 Зоны охраны усадьбы известной писательницы собираются утвердить в Псковской области 29.11.2023, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о профилактике ДТП с участием пешеходов в Псковской области
29.11.2023, 14:561 Антон Минаков: На выборах президента будет жесточайшая борьба 29.11.2023, 14:432 Дело поросячье 29.11.2023, 14:310 В Пскове пешеход попал под автомобиль и сбежал из больницы 29.11.2023, 14:262 Антон Минаков: Став губернатором, я бы начал с пересмотра кадровой политики
29.11.2023, 14:170 На жилищные сертификаты для детей-сирот в Псковской области в 2024 году планируют направить 60 млн рублей 29.11.2023, 14:060 Движение на перекрестке улиц Гагарина и Бастионной в Пскове откроют с 1 декабря 29.11.2023, 14:050 О трех нападениях на банкоматы и офис рассказали в Сбере 29.11.2023, 13:590 В Псковской области планируют построить 25 ФАПов в 2024 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru