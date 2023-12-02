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Директор «ГазРесурс» о правилах проведения ТО газового оборудования и о том, как не попасться на уловки мошенников

Все мы знаем, что газ — это жизненно важный ресурс, но из-за неправильного обращения с газовыми приборами периодически случаются неприятности. Генеральный директор ООО «ГазРесурс» Вячеслав Демин в программе «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал о правилах проведения техобслуживания газовых приборов в частных домах и квартирах, а также о том, как не попасться на уловки мошенников, учитывая, что объявления с предложением что-то проверить и обследовать сегодня висят практически на каждом подъезде.

— Вячеслав Александрович, с 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки к федеральному закону о газоснабжении. Введены новые правила проведения технического обслуживания газовых приборов в домах и квартирах. Насколько я понимаю, как раз техническое обслуживание газового оборудования - это одно из направлений работы компании «ГазРесурс».

— Да, действительно, это так. Это одно из направлений работы нашей компании. Компания существует уже 12 лет на рынке города Пскова и Псковской области. Основной вид нашей деятельности - это транспортировка природного газа и транзит природного газа, техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в многоквартирных домах и в частных домах. Что касается вступления в силу с 1 сентября постановления, которое вносит изменения в федеральный закон о газоснабжении, изменения касаются не столько непосредственно технического обслуживания, то есть видов работ, которые осуществляются при техническом обслуживании. Они касаются, скажем так, некоего упорядочения работы с газо-кредитными организациями и непосредственными потребителями. А именно, с 1 сентября вступило в силу постановление, которое гласит, что с 1 января 2024 года, с Нового года, та газораспределительная компания, которая обслуживает многоквартирный дом, она же и обслуживает квартиры в этом многоквартирном доме. До этого момента, до вступления в силу этого постановления, на рынке присутствовало большое количество специализированных организаций, которые обслуживали врутриквартирное газовое оборудование. Введено это изменение, по большей части, для того, чтобы упорядочить работу компаний, а именно, чтобы одна компания обслуживала один дом, чтобы не получалось так, что в одном доме работает 15 компаний и не понимаешь, к кому обращаться, с кем работать, к кому бежать со своей бедой. А что касается многоквартирных жилых домов, то потребители природного газа должны будут перезаключить договора до 1 января, до Нового года. Сделать это можно двумя способами. Первое: это обратиться непосредственно в газораспределительную организацию, прийти и подписать договор позже.

— Для этого необходимо понимать, какая именно газораспределительная компания обслуживает конкретный дом?

— Да, действительно, на сегодняшний день на территории Псковской области существует две государственные организации - это «Газпром газораспределение Псков» и компания «ГазРесурс». Мы на данный момент определили зоны эксплуатационной ответственности наших компаний.

Работаем в плотном взаимодействии. Мы определили зоны ответственности в соответствии с теми сетями, которые у нас есть. То есть у компании «ГазРесурс» на сегодняшний день порядка 160 километров своих газораспределительных сетей. У «Газпрома» свои сети. Соответственно, есть те дома, которые попадают в зону нашей ответственности, о них есть информация у «Газпрома». Мы также обладаем информацией о том, какие дома попадают в их зону ответственности. Как я говорил, компании всего две. Чтобы жителям можно было понять, относится их дом к компании «ГазРесурс» либо «Газпром газораспределение Псков», достаточно будет зайти на наш сайт. Там размещен список адресов и домов, которые попадают в зону ответственности нашей компании.

— Если я правильно понял, то, грубо говоря, человек обратился в вашу компанию, дом относится к «Газпрому, вы просто переадресуете? И со второй стороны будет такая же реакция.

— Да, конечно. Я бы сказал, что на сегодняшний день речь не идет о конкуренции. Речь идет больше о безопасности. Там, где речь идет о безопасности, бизнес отходит на второй план.

— Вопрос газа в домах, в квартирах это, конечно, прежде всего, вопрос безопасности, потому что мы знаем последствия. Не хотелось бы, чтобы с ними кто-то столкнулся на практике. На подъездах, у подъездов всегда висят объявления, там предлагают разное, но практически всегда какие-то газовые услуги. Иногда эти объявления, скажем так, написаны в таком императивно-запугивающем стиле. Мошенники это или это просто люди, которые, может быть, недобросовестно зарабатывают? Или это такая форма конкуренции? Как реагировать на эти объявления?

— Прежде всего, давайте говорить о следующем. Внутридомовое газовое оборудование многоквартирного жилого дома разделяется на две части. Это внутридомовое газовое оборудование общего пользования и внутриквартирное газовое оборудование. Проще говоря, это внутриподъездные сети - те сети, которые относятся к общедомовому имуществу. Грубо говоря, труба, стояки, вплоть до крана перед газовым оборудованием. Это все входит в состав общедомового имущества, за техническое обслуживание которого отвечает управляющая компания посредством заключения договора на обслуживание с газораспределительными организациями. Соответственно, когда у жильцов на информационных досках появляются объявления о том, что вам необходимо поставить какое-то дополнительное оборудование, либо провести техническое обслуживание, что-либо заключить, первое, что должен сделать жилец - это обратиться в свою управляющую компанию и выяснить, действительно ли эта компания является обслуживающей компанией на его доме.

— То есть не суетиться, не звонить сразу по указанным в этом объявлении телефонам, а связаться с управляющей компанией и спросить, действительно ли это наши газовики или это какие-то люди, которым не стоит лишний раз доверять.

— Да, действительно, и, обратившись в управляющую компанию, жители получат полную информацию о том, кто их обслуживает, в какие сроки обслуживает и действительно ли это уполномоченная организация.

— Про изменения, которые вступают в силу с Нового года. На ваш экспертный взгляд, станет ли обслуживание внутриквартирного, прежде всего, газового оборудования более упорядоченным? Исчезли ли вот эти, как вы говорите, 15 разных возможных структур. Сможет ли это избавить граждан от мошенников или это немножко о другом?

— Что касается мошенников, то они находят различные новые способы, и цель постановления не столько оградить жителей от мошенников, сколько, действительно, внести порядок в проведение технического обслуживания и повысить ответственность государственных организаций за состояние газовых сетей, многоквартирных жилых домов.

— Периодически к нам приходят представители разных ресурсоснабжающих организаций, мы постоянно слышим информацию об износе сетей. По вашей оценке, каково состояние газовых сетей в плане износа, надежности? Как бы вы оценили это на сегодняшний день. Есть ли основания переживать на этот счет?

— При своевременном плановом техническом обслуживании переживать не стоит. Сети во многом у нас длительного срока эксплуатации. Многим сетям свыше 40 лет, сколько дому, столько и сетям. Опять же, в рамках проведения капитального ремонта проводится замена, в том числе и газовых сетей. На сегодняшний день, в принципе, состояние сетей можно назвать удовлетворительным. Дело в том, что в свое время, буквально где то 2-3 года назад, была проведена кампания по диагностированию сетей. То есть каждая управляющая компания обязана была провести диагностику газовых сетей на предмет их дальнейшей эксплуатации и, соответственно, получить либо положительное заключение о дальнейшей эксплуатации, либо отрицательное и проводить мероприятия по устранению замечаний.

— Я задам вопрос, который, наверное, многих волнует, потому что тема периодически в соцсетях обсуждается. Вот работник газовых служб пришел посмотреть газовое оборудование, чего-то походил, посмотрел, спичку зажег - газа нет, ушел, какие-то там счета выставил. Как вообще проводится диагностика газового оборудования? Как часто нужно ее проводить? Что такое вообще грамотное, правильное ТО внутридомового газового оборудования.

— Что касается работы остальных компаний, я вам не скажу. А что касается работы непосредственно «ГазРесурс», начнем с того, что периодичность технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования составляет один год, то есть не реже одного раза. Можно чаще, но не реже одного раза в год. Что касается непосредственно выполнения работы наших сотрудников, есть минимальный набор работ по визуальному контролю. Также наши сотрудники посредством приборов определяют утечки, определяют наличие тяги.

— Есть какой-то, видимо, жесткий регламент?

— Да, конечно, есть перечень работ, которые непосредственно выполняются. Это ни в коем случае, как вы сказали, не спичкой что-то проверять. Все сотрудники наши аттестованы, обучены, все сотрудники имеют удостоверение. Более того, мы у себя в компании ввели для повышения качества обслуживания видеосъемку посредством видеорегистратора, то есть непосредственно на видеорегистратор снимается, в каком состоянии оборудование, как проводится техническое обслуживание. Чтобы в случае возникновения каких-либо спорных вопросов мы могли обратиться к видеоматериалам. Естественно, это все делается с согласия непосредственно абонента. Если абонент отказывается от видеосъемки, мы выключаем видеорегистратор, соблюдаем права граждан.

— Насколько я понимаю, закон о персональных данных, нужно согласие получить.

— Конечно, это согласие мы получаем на видео. То есть либо согласие, либо несогласие. Обязательно, что делают наши сотрудники, проверяют режимы работы газового оборудования, будь то газовая колонка, будь то газовая плита, либо газовый котел. Всегда производится очистка от загрязнений горелок в плитах и теплообменников в котлах и проточных водонагревателях. Обязательно проверяем наличие тяги - есть или нет. Те утечки, которые обнаруживаются в момент проведения технического обслуживания, устраняются непосредственно на месте. Если требуется замена каких либо запчастей, оборудования - да, это делается, но уже не в рамках технического обслуживания, а в рамках ремонтных работ.

— Понятно, что если нужно заменить, грубо говоря, шланг, наверное, это можно сделать быстро. Если нужно менять котел, то это займет время.

— Да. Либо, например, плата управления котла, тогда действительно это займет определенное время. Но опять же, мы все эти услуги предоставляем.

— Есть какая-то разница в обслуживании? Или это регламент, грубо говоря, общий. Ну и практика обслуживания схожая.

— Регламент проведения технического обслуживания общий. Все зависит непосредственно от оборудования. Для котла один набор работ, он стандартный для всех видов котлов. Для газовой плиты тоже свой набор работ, для газовой колонки тоже свой. В принципе, они между собой схожи. В основном все сводится к визуальному контролю и приборному контролю на предмет утечек газа. Это наша основная задача в момент проведения технического обслуживания. Плюс проверяется нормальная работа узлов и агрегатов оборудования. Действительно, корректно ли они работают. Многие плиты например, оборудованы системой «газ контроль». То есть при заливе, например, автоматика срабатывает, отключает газ. Работает ли автоматика, срабатывает ли она, нужно проверить, потому что человек может надеяться на нее, она в самый ответственный момент не сработает.

— Раз в год регламент требует обслуживать оборудование. Мне кажется, что наши люди к этим вещам относятся спустя рукава. То есть не желают, не пускают, не считают нужным. Носом повел, газом не пахнет. Значит, все нормально. Есть ли какая-то ответственность за несвоевременное обслуживание? Или это все у нас пока добровольно на ответственности граждан?

— Ответственность, конечно же, есть. Но действительно, вы затронули больную тему - это именно непопадание в квартиры. И с ней сталкиваемся и мы, и наши наши коллеги из «Газпром газораспределение Псков». Да, действительно, люди боятся открывать, либо считают, что это не столь важно. К обслуживанию газового оборудования по различным причинам относятся достаточно легкомысленно.

— В Москве для многих это все равно еще по прежнему ассоциация с «Мосгаз», маньяк был. Люди боятся до сих пор.

— Вот для того, чтобы люди не боялись, мы в своей компании как раз и ведем открытую политику. О нас можно посмотреть в любых интернет-источниках, на нашем сайте информация есть. О нас можно узнать от управляющей компании, которая непосредственно управляет вашим домом. То есть, мы абсолютно подконтрольны и органам власти, и правоохранительным органам. О нас знают.

— Наверное, многие из нас периодически сталкиваются с ситуацией, когда чувствуется запах газа, с неправильной работой газового прибора. Что делать, куда обращаться, какой тут порядок действий?

— Порядок действий сформирован годами. Это единственное действие: звонить по 04. Можно набрать 112. Набирайте 04. Дело в том, что у «ГазРесурс», так же, как и у «Газпрома», есть своя аварийная диспетчерская служба. Между «Газпромом» и «ГазРесурс» на сегодняшний день существует соглашение о взаимодействии аварийных служб. Мы обмениваемся информацией, мы знаем друг о друге. Если дом попадает в зону ответственности «ГазРесурс», нам переведут этот звонок, либо звоните на наш аварийный телефон: 77-70-40, круглосуточный.

— Куда обращаться, чтобы заказать себе обслуживание?

— Есть два варианта. Первый - непосредственно к нам в офис. Если дом подпадает под зону ответственности нашей компании. Мы располагаемся на улице 128-ой Стрелковой Дивизии, дом 6. Это бывшее здание ДСК напротив танка. Вы приходите туда непосредственно с паспортом, с данными по установленному у вас оборудованию, с документами о собственности на квартиру и непосредственно заключается договор на месте. Есть более удобный способ. Мы сейчас прекрасно понимаем, что остался, грубо говоря, месяц до истечения срока заключения договоров. И чтобы людей никуда не гонять, человек может спокойно зайти на сайт нашей компании. Там есть раздел «заключить договор на техническое обслуживание». Зайдя туда, заполняете абсолютно простую и понятную форму, нажимаете «отправить» и вам на указанный вами электронный адрес приходит заполненный договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Далее, когда придет время проводить техническое обслуживание, мы приезжаем с этим договором и подписываем его непосредственно у потребителя. Как только клиент отправил нам заявку, мы автоматически принимаем ответственность за этот адрес на себя. Мы формируем реестр и отправляем поставщику газа, чтобы у него была информация о наличии договора у данного абонента.

— То есть все официально, все прозрачно, и все очень-очень просто. Потому что, на самом деле, не хочется иногда тратить время на какую-то бюрократию. Действительно, простая процедура. Ну, вопрос еще, услуга, естественно, платная. Какой примерный порядок цифр?

— Основная масса квартир - это квартиры с плитами. Обслуживания газовой плиты раз в год - 420 рублей. Вполне подъемная стоимость. На сегодняшний момент, к сожалению, льгот нет. Но мы работаем над этим вопросом. Думаем так, чтобы не обидеть, скажем так, остальных граждан. Я понимаю, что есть социальная группа граждан, которым действительно необходимо оказать помощь и льготы. И мы готовы на это идти. Но пока вопрос прорабатываем.

— В любом случае 420 рублей в год - это, наверное, подъемная сумма для ощущения собственной безопасности, прежде всего, и безопасности всего подъезда как минимум.

— Человек должен заключать договора на техническое обслуживание не из-за боязни санкций, а для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность и безопасность своих соседей. Как пример, стандартный многоквартирный дом, 15 квартир в подъезде. Все заключили договор. Один не заключил. Если случится беда, пострадают все.

К сожалению, у наших граждан самоуверенность присутствует. Мы зачастую, и не только мы, и наши коллеги тоже с этим постоянно сталкиваемся. Самовольные замены и установки газовых колонок. А потом оказывается, что перепутали трубу с водой и с газом. Соответственно, затопили газопровод многоквартирного дома. А еще когда это происходит, например, в лютые морозы, в зимний период. То есть, чтобы всего этого избежать, я убедительно прошу потребителей природного газа обращаться к специалистам.

— В городе, видим, стоят большие желтые ящики, у нас они немножко огорожены. Если вдруг чувствуем запах газа около них, нужно ли как то реагировать и нужно ли 04 набирать или проходить мимо? Запах газа не должен нас волновать?

— Обязательно нужно реагировать, обязательно нужно звонить аварийную службу, газовую 04, либо в нашу службу, либо по 112. Но обязательно об этом надо информировать.

— Вы же обслуживает не только частные домовладения, но и организации. Одно из направлений работы компании «ГазРесурс» - это эксплуатация, проведение технического обслуживания газопроводов, газорегуляторных пунктов, такие работы тоже выполняются?

— Да, действительно, мы обслуживаем свыше 200 организаций на территории Пскова и Псковской области. Также мы занимаемся эксплуатацией опасных производственных объектов, которые связаны непосредственно с эксплуатацией газового оборудования. Плюс мы обслуживаем свыше 160 километров сетей по территории Псковской области. У нас есть свое представительство в Великих Луках.

— Одна из задач компании «ГазРесурс» - внедрение технологии энергосбережения, безопасности газопотребления. Насколько это востребовано у нас? Можно ли говорить о каком-то эффекте?

— Я переведу это на простой русский язык. Энергосбережение, энергоэффективность - это, прежде всего, отсутствие утечек. То есть это наличие исправных сетей.

Беседовал Константин Калиниченко