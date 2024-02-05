ЖКХ

40 человек задействованы в строительстве водопровода в Печорах

Предварительные итоги строительства водопроводных сетей в Печорах общей протяженностью свыше 17 км оценил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

Валерий Зайцев проверил выполнение работ в ходе объезда территории в присутствии директора муниципального предприятия «Печорские теплосети» Николая Козлова и представителя подрядчика АО ГК «ЕКС».

«Прокладка труб методом горизонтального направленного бурения находится на финальной стадии и будет завершена до 15 февраля. В процессе строительства находится один из последних водоводов в квартале Рагозино. Встретились с жителями для обсуждения работ на технически сложных участках. Пожелания людей будут обязательно учтены подрядчиком», - отметил глава округа.

Также специалисты АО ГК «ЕКС» приступили к устройству колодцев на сетях на улицах Пограничной, Совхозной, Сахалин и установке запорной арматуры. Параллельно проходит опрессовка и испытание смонтированных трубопроводов.

В настоящий момент на строительстве задействованы 40 человек. В усиленном режиме работают 10 экскаваторов и 7 установок ГНБ.

До 18 февраля планируется ввести в эксплуатацию первый участок водопровода от водозаборного узла «Майский» до улицы Индустриальной.