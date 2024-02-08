ЖКХ

Александр Козловский обсудил вопросы догазификации и сотовой связи в Куньинском районе

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский провел встречу с активом Куньинского района. К диалогу подключились члены «Единой России», общественники, жители МКД.

Фотографии: Telegram-канал Александра Козловского

«Одной из главных тем повестки стала догазицикация района. Уже есть подвижки. К газу дома в поселке Кунья начали подключать с мая 2023 года. На данный момент 22 дома подключены к газу, из них 12 домов — в этом году. Ещё 10 жилых домов полностью готовы к врезке и пуску газа», - отметил Александр Козловский в своем Telegram-канале.

От жителей Куньи подано 259 заявок на догазификацию, по 181-й из них договоры заключены, продолжил он. Активисты «Единой России» в районе вплотную включены в работу по информированию населения о программе догазификации, подчеркнул парламентарий.

«Еще одна важная тема – сотовая связь. Говорили про деревню Каськово и покрытие оператора МТС. До конца июня этого года покрытие данного сотового оператора появится не только в Каськово, но и в деревнях Прихабы и Слепнево», - добавил Александр Козловский.