Александр Козловский обсудил вопросы догазификации и сотовой связи в Куньинском районе

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский провел встречу с активом Куньинского района. К диалогу подключились члены «Единой России», общественники, жители МКД.
Фотографии: Telegram-канал Александра Козловского
От жителей Куньи подано 259 заявок на догазификацию, по 181-й из них договоры заключены, продолжил он. Активисты «Единой России» в районе вплотную включены в работу по информированию населения о программе догазификации, подчеркнул парламентарий.
«Еще одна важная тема – сотовая связь. Говорили про деревню Каськово и покрытие оператора МТС. До конца июня этого года покрытие данного сотового оператора появится не только в Каськово, но и в деревнях Прихабы и Слепнево», - добавил Александр Козловский.