ЖКХ

Жильцы дома №20 по улице Рокоссовского в Пскове инициировали работы по замене трассы отопления

Жильцы дома №20 по улице Рокоссовского в Пскове инициировали работы по замене трассы отопления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: Псковские тепловые сети

К одному из слесарей, который проводил регулярный обход, обратился житель дома. Он сообщил, что сети, подающие теплоноситель на дом, имеют выраженные следы коррозии и вызывают опасения у всех жильцов дома.

«Но после того, как наш специалист посетил подвальное помещение, всё стало вполне понятно. На полу явно видны следы серьёзного затопления нечистотами. Однако понятен и тот факт, что данный инцидент произошёл не вчера. Всё уже давно подсохло. Разговор с бдительным жильцом подтвердил предположение. Инцидент с затоплением подвала имел место быть. Даже на стенах остались отметки от тех мест, до куда дотянулась вода. С тех пор жители взяли за правило регулярно осматривать подвальное помещение с целью недопущения подобных инцидентов. Правило очень хорошее. Мы его всецело поддерживаем», - отметили на предприятии.

После осмотра состояния сетей специалисты сделали вывод: трасса отопления изношена. Начальник участка №8 Виталий Зиновьев принял решение отремонтировать сети и обезопасить жителей дома.

Слесари повторно вышли на адрес, сделали все необходимые замеры и предоставили информацию на участок. Все необходимые трубные изделия имеются на складе. Как только большая часть жителей дома отправилась на работу, специалисты перекрыли подачу теплоносителя и взялись за замену сетей. Работа не очень сложная и не заняла много времени, но есть и один нюанс, продолжили в ПТС.

«Когда мы проводим ремонты, то вынуждены спускать часть теплоносителя. Тем самым в систему отопления попадает воздух, который может нарушать циркуляцию в батареях и стояках. Мы всегда рекомендуем жителям проверять равномерность нагревания батарей. Если часть батареи или батарей холодная, необходимо обратиться в управляющую компанию с просьбой о развоздушивании», - заключили в ПТС.