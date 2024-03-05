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ЖКХ

«Дневной дозор»: как заставить «управляйки» работать качественно?

05.03.2024 13:36|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему работы управляющих организаций в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Частные управляющие организации в России стали появляться почти 20 лет назад, после вступления в силу нового Жилищного кодекса. В результате на смену постсоветским учреждениям вроде МУМРов (муниципальных управлений микрорайоном), ЖЭКов и домоуправлений пришли коммерческие структуры.

Идея казалась хорошей со всех сторон — снять с представителей муниципальной власти нагрузку по управлению жилым фондом, переложить её на собственников квартир, дав им возможность решать проблемы конкретного дома через управляющую компанию. Но в реальности всё оказалось не так красиво, как на бумаге. Созданные по всей стране тысячи «управляек» быстро смекнули: их деятельность, как частного бизнеса, сложно регулировать. А надзор за тем, как именно они исполняют свои обязанности перед жильцами дома, толком не осуществляется. Эта схема позволила расцвести пышным цветом нерадивым управляющим компаниям.

Например, в Пскове в конце февраля текущего года городская прокуратура уличила управляющие организации в ненадлежащем содержании более сорока многоквартирных домов, в том числе зимой. В итоге руководителям семи псковских «управляек» вынесли представления об устранении нарушений и постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Однако на этом история не окончилась. Прокуратура сочла нарушения грубыми и имеющими массовый характер. А потому решила в ближайшее время проверить все управляющие организации в Пскове.

Результаты этой проверки пока неизвестны. Впрочем, и без них ясно: у жителей многоквартирных домов вопросов и претензий к своим управляющим организациям, как правило, много. А вот инструментов, которые помогли бы воздействовать на нерадивые «управляйки», — напротив. Насколько в этом деле может оказаться полезной прокурорская проверка? И можно ли заставить управляющие организации работать качественнее? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Описывая начавшуюся работу прокуратуры в части массовой проверки управляющих компаний в Пскове, старший помощник прокурора Псковской области по связям со средствами массовой информации, взаимодействию с общественностью и правовому обеспечению Рахиба Сулейманова уточнила, что надзорное ведомство проверяет соблюдение лицензионных требований при содержании управляющими организациями жилых домов, соблюдение норм Жилищного кодекса РФ и постановлений правительства РФ. Она также рассказала, какое наказание грозит провинившимся «управляйкам».

«В последнее время от псковичей стало поступать очень много обращений на нарушения со стороны управляющих компаний, и доводы заявителей в ходе прокурорских проверок, к сожалению, подтверждаются. Как правило, жильцы жалуются на отсутствие текущего ремонта подъездов и уборки, неустранение следов аварий. Такие проверки прокуроры проводят регулярно не только в Пскове, но и в целом по области. В целях устранения нарушений принимается комплекс мер реагирования в адрес руководителей управляющих компаний, вносятся представления, виновные лица привлекаются как к дисциплинарной, так и к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. За осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований должностным лицам грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей».

Эксперт в сфере ЖКХ, председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов уверен: прокурорская проверка — одна из радикальных мер воздействия на управляющую организацию. Вопрос в том, каким будет итог этих проверок — удастся ли подтвердить факты нарушений и найти доказательства ненадлежащего содержания? И второй вопрос, а станет ли после этих проверок «управляйка» работать лучше? Алексей Кириллов уверен: добросовестная станет, а для нерадивой не имеет значения любая проверка. В этом случае единственный вариант — смена управляющей организации.

«У нас один вариант - смена управляющей организации. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие обещания, угрозы, это то, чем могут пользоваться собственники. В крайнем случае - создание ТСЖ, но это очень обдуманный шаг должен быть. А так, прокуратура выпишет штраф. Это эффективно только, если это первый шаг к лишению лицензий. Если это только "пугалками" закончится, как обычно это бывает, тогда на полгода соберутся, а потом - то же самое. Тема управляющих организаций очень часто поднимается. И была попытка создать региональную управляющую организацию, образцово-показательную. Запущено все, иногда 30 лет дому, нужны колоссальные деньги, чтобы его привести в порядок. Поэтому здесь не все так однозначно».

Большинство управляющих компаний готовы к диалогу с жильцами, которые чем-либо недовольны или хотят, чтобы управляющая организация что-либо сделала (или не сделала), отметил директор псковской управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков. Он добавил, что такое обсуждение всегда позитивно влияет на качество работ, ведь «управляйка» всё чаще нацелена на решение технических вопросов. Людей же, как правило, волнуют вопросы благоустройства. Ну а если управляющая организация не идёт на контакт, повлиять на неё можно.

«Управляющая компания со своей стороны, в большей степени, заинтересована проводить работу именно технического характера. То есть на сетях, в подвалах, чердаках, проводить работы по обслуживанию инженерных сетей и самого дома. Люди подскажут управляющим компаниям, какие работы необходимо провести в плане благоустройства территории. Это поставить скамейки, урны, какие-то элементы благоустройства. Они в большей степени видят, как улучшить внешний вид дома, и что нужно благоустроить. Если управляющая компания бездействует в случае каких-либо жалоб, нарушений, то такие управляющие компании должны наказываться. И люди должны видеть, что за работой управляющих компаний следят, достаточно активно работает и жилищная инспекция в этом плане, и прокуратура».

Жалоб на работу управляющих компаний всегда приходит много, признал депутат Псковской городской Думы, руководитель думского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Юрий Бурлин. Но взаимодействие «управляйки» с жильцами — по сути то же самое, что взаимодействие поставщика и покупателя. Если оказываемая услуга не устраивает, управляющую организацию всегда можно поменять. Да, это требует определённых трудозатрат. Но если жильцы недовольны, мало просто писать во все инстанции. Нужно самим предпринимать какие-то шаги. В частности, более системно вести диалог с управляющей компанией, изучать, что она должна делать, а чего не должна.

«Есть рынок, можно поменять управляющую компанию, но никто не хочет платить больше, либо не может платить больше. Хотят личную собственность, но за нее отвечать не хотят ни управленчески, ни рублем. И тут, я думаю, идет определенный дискомфорт от несогласованности действий. Необходимо, чтобы жители были готовы более системно вести диалог, а управляющие повышали свой уровень. Пока мы не поймем, что владение нашей квартирой заканчивается не нашей дверью, а двором, тогда это будет хоть каким-то сдвигом».

Первый и самый эффективный метод воздействия на управляющую компанию - это активность председателя дома. На это обстоятельство указала руководитель центра председателей советов многоквартирных домов и ТОС города Пскова Наталья Старосельская. Она заверила: самые активные председатели домов умеют при помощи систематических переговоров и обсуждений добиться выполнения «управляйкой» тех задач, которые прописаны в законе. Однако нужно понимать, подчеркнула Наталья Старосельская, что не во всех бедах дома всегда виновата управляющая организация. В некоторых случаях проблемы объясняются отсутствием капремонта. А за его проведение отвечает уже другая структура.

«Управляющие организации зачастую знают, сколько они должны в отношении своих клиентов, в отношении собственников многоквартирных домов. Но, пользуясь тем, что они не проявляют активность, разрешают себе в ряде моментов не выполнять какие-то требования. И только когда председатель активный, тогда возникает активность управляющей организации. Это много раз проверено. Ну а там, где уже игнорируется активность председателя, там уже подключается комитет по региональному контролю и надзору. Мы тоже активно взаимодействуем с председателями и центром председателей домов, и здесь уже оказываем разъяснительную работу в отношении необходимости исполнить законодательство. Когда мы говорим о принятых мерах по контролю за деятельностью управляющих компаний, которые готовит жилой фонд к отопительному сезону, мне бы хотелось обратить внимание, что и собственники, и председатели понимают, что большая доля ответственности лежит не на управляющих организациях в этой части, а на фонде капитального ремонта, который не исполняет график по капитальный замене сетей. Именно состояние сетей, износ сетей в старом фонде сегодня не позволяет управляющим компаниям подготовить надлежащим образом дома».

Управляющие компании работают в рамках действующего законодательства, напомнил Дмитрий Быстров, экс-председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а ныне — глава Островского района. И в этой связи то, что именно прокуратура осуществляет надзор за деятельностью «управляек» и наблюдает за тем, соблюдают ли они закон, правильно. И всё-таки, жаловаться на проблемы с нерадивой управляющей организацией сразу в прокуратуру не стоит. Есть и другие рычаги давления.

«В первую очередь все зависит от того, насколько порядочны сами специалисты управляющих компаний. Это очень важно. И человеческий фактор. Какую сферу ни возьми (будь то управляющая организация, будь то медицина, образование, все что угодно), все зависит от человека, насколько ответственно он подходит к решению вопроса. Прокуратура - это следующий шаг, куда можно обращаться. Есть же комитет, который контролирует соблюдение жилищного законодательства на уровне области. Есть муниципальный жилищный контроль. Поэтому в любом случае самостоятельно житель как-то повлиять может, только обратившись в управляющую компанию. Если реакции нет, тогда можно по инстанциям двигаться. И если люди обратятся в муниципалитет или в комитет, может быть, не придется тревожить сотрудников прокуратуры. Я тоже думаю, что у них есть, помимо жилищного законодательства, еще целый ряд других задач».

Люди, столкнувшиеся с проблемами в работе управляющей компании, как правило, пытаются решить всё миром, путём переговоров. Но если такой метод не действует, начинают жаловаться. Путешествие по инстанциям может довести и до прокуратуры. Там, разумеется, подобные обращения без внимания не оставляют. Но бегать по каждой мелочи в прокуратуру — сомнительный совет. Ведь фактически не проходит и недели, чтобы не было каких-то вопиющих случаев в части игнорирования управляющими компаниями нужд людей.

И тут, конечно, на помощь приходит самый радикальный способ решения проблемы — сменить «управляйку». Сделать это достаточно сложно. Организовать общедомовое собрание, затем взять подписи всех жильцов, найти новую компанию, после — снова собрание, снова подписи. А где гарантия, что старания окупятся и что новая «управляйка» будет лучше старой? И где гарантия, что «управляйка мечты» захочет брать на себя ответственность за конкретный дом? Словом, путь этот тернист и туманен. Это совсем не значит, что жильцам стоит сдаться и не вступать в прения с управляющей организацией. Помощь комитета по региональному контролю и надзору ещё никто не отменял.

Светлана Пикалёва

Теги: #управляющие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
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