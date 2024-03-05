«Дневной дозор»: как заставить «управляйки» работать качественно?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему работы управляющих организаций в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Частные управляющие организации в России стали появляться почти 20 лет назад, после вступления в силу нового Жилищного кодекса. В результате на смену постсоветским учреждениям вроде МУМРов (муниципальных управлений микрорайоном), ЖЭКов и домоуправлений пришли коммерческие структуры.
Идея казалась хорошей со всех сторон — снять с представителей муниципальной власти нагрузку по управлению жилым фондом, переложить её на собственников квартир, дав им возможность решать проблемы конкретного дома через управляющую компанию. Но в реальности всё оказалось не так красиво, как на бумаге. Созданные по всей стране тысячи «управляек» быстро смекнули: их деятельность, как частного бизнеса, сложно регулировать. А надзор за тем, как именно они исполняют свои обязанности перед жильцами дома, толком не осуществляется. Эта схема позволила расцвести пышным цветом нерадивым управляющим компаниям.
Например, в Пскове в конце февраля текущего года городская прокуратура уличила управляющие организации в ненадлежащем содержании более сорока многоквартирных домов, в том числе зимой. В итоге руководителям семи псковских «управляек» вынесли представления об устранении нарушений и постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Однако на этом история не окончилась. Прокуратура сочла нарушения грубыми и имеющими массовый характер. А потому решила в ближайшее время проверить все управляющие организации в Пскове.
Результаты этой проверки пока неизвестны. Впрочем, и без них ясно: у жителей многоквартирных домов вопросов и претензий к своим управляющим организациям, как правило, много. А вот инструментов, которые помогли бы воздействовать на нерадивые «управляйки», — напротив. Насколько в этом деле может оказаться полезной прокурорская проверка? И можно ли заставить управляющие организации работать качественнее? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Описывая начавшуюся работу прокуратуры в части массовой проверки управляющих компаний в Пскове, старший помощник прокурора Псковской области по связям со средствами массовой информации, взаимодействию с общественностью и правовому обеспечению Рахиба Сулейманова уточнила, что надзорное ведомство проверяет соблюдение лицензионных требований при содержании управляющими организациями жилых домов, соблюдение норм Жилищного кодекса РФ и постановлений правительства РФ. Она также рассказала, какое наказание грозит провинившимся «управляйкам».
Эксперт в сфере ЖКХ, председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов уверен: прокурорская проверка — одна из радикальных мер воздействия на управляющую организацию. Вопрос в том, каким будет итог этих проверок — удастся ли подтвердить факты нарушений и найти доказательства ненадлежащего содержания? И второй вопрос, а станет ли после этих проверок «управляйка» работать лучше? Алексей Кириллов уверен: добросовестная станет, а для нерадивой не имеет значения любая проверка. В этом случае единственный вариант — смена управляющей организации.
Большинство управляющих компаний готовы к диалогу с жильцами, которые чем-либо недовольны или хотят, чтобы управляющая организация что-либо сделала (или не сделала), отметил директор псковской управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков. Он добавил, что такое обсуждение всегда позитивно влияет на качество работ, ведь «управляйка» всё чаще нацелена на решение технических вопросов. Людей же, как правило, волнуют вопросы благоустройства. Ну а если управляющая организация не идёт на контакт, повлиять на неё можно.
Жалоб на работу управляющих компаний всегда приходит много, признал депутат Псковской городской Думы, руководитель думского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Юрий Бурлин. Но взаимодействие «управляйки» с жильцами — по сути то же самое, что взаимодействие поставщика и покупателя. Если оказываемая услуга не устраивает, управляющую организацию всегда можно поменять. Да, это требует определённых трудозатрат. Но если жильцы недовольны, мало просто писать во все инстанции. Нужно самим предпринимать какие-то шаги. В частности, более системно вести диалог с управляющей компанией, изучать, что она должна делать, а чего не должна.
Первый и самый эффективный метод воздействия на управляющую компанию - это активность председателя дома. На это обстоятельство указала руководитель центра председателей советов многоквартирных домов и ТОС города Пскова Наталья Старосельская. Она заверила: самые активные председатели домов умеют при помощи систематических переговоров и обсуждений добиться выполнения «управляйкой» тех задач, которые прописаны в законе. Однако нужно понимать, подчеркнула Наталья Старосельская, что не во всех бедах дома всегда виновата управляющая организация. В некоторых случаях проблемы объясняются отсутствием капремонта. А за его проведение отвечает уже другая структура.
Управляющие компании работают в рамках действующего законодательства, напомнил Дмитрий Быстров, экс-председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а ныне — глава Островского района. И в этой связи то, что именно прокуратура осуществляет надзор за деятельностью «управляек» и наблюдает за тем, соблюдают ли они закон, правильно. И всё-таки, жаловаться на проблемы с нерадивой управляющей организацией сразу в прокуратуру не стоит. Есть и другие рычаги давления.
Люди, столкнувшиеся с проблемами в работе управляющей компании, как правило, пытаются решить всё миром, путём переговоров. Но если такой метод не действует, начинают жаловаться. Путешествие по инстанциям может довести и до прокуратуры. Там, разумеется, подобные обращения без внимания не оставляют. Но бегать по каждой мелочи в прокуратуру — сомнительный совет. Ведь фактически не проходит и недели, чтобы не было каких-то вопиющих случаев в части игнорирования управляющими компаниями нужд людей.
И тут, конечно, на помощь приходит самый радикальный способ решения проблемы — сменить «управляйку». Сделать это достаточно сложно. Организовать общедомовое собрание, затем взять подписи всех жильцов, найти новую компанию, после — снова собрание, снова подписи. А где гарантия, что старания окупятся и что новая «управляйка» будет лучше старой? И где гарантия, что «управляйка мечты» захочет брать на себя ответственность за конкретный дом? Словом, путь этот тернист и туманен. Это совсем не значит, что жильцам стоит сдаться и не вступать в прения с управляющей организацией. Помощь комитета по региональному контролю и надзору ещё никто не отменял.
Светлана Пикалёва