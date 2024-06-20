ЖКХ

Андрей Козлов рассказал о предложении софинансировать капремонт в небольших домах

Парламентская Ассоциация Северо-Запада обратилась в правительство с просьбой рассмотреть возможность софинансирования расходов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах площадью до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас есть фонд капитального ремонта. Много и ругают эту программу, но, на мой взгляд, это единственная действенная программа, которая старый фонд ремонтирует», - сказал Андрей Козлов.

Он пояснил, что в домах площадью до двух тысяч квадратных метров нужные суммы для проведения капитального ремонта можно собирать десятилетиями, и это проблема масштаба всей страны.

«Было принято решение обратиться в правительство, чтобы в домах от двух тысяч квадратных метров оставить прежние позиции. А для домов до двух тысяч квадратных метров — малоэтажного строения, как-то софинансировать капитальный ремонт», - рассказал гость студии.

Андрей Козлов подчеркнул, что инициатива особенно актуальна для Псковской области, здесь много таких небольших домов.

Как отмечалось в ходе 65-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходила в Пскове, если такие небольшие дома перейдут в разряд аварийного жилья, то финансовые затраты на переселение граждан будут в пять раз больше, чем для проведения капитального ремонта