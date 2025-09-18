ЖКХ

Котельная в военном городке Пскова готова к зиме после капитального ремонта

В Пскове завершается капитальный ремонт газовой котельной, расположенной в военном городке.

Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов. Целью модернизации стало обновление оборудования, выработавшего свой срок службы, а именно произведена замена двух котлоагрегатов. Работы велись в тесном взаимодействии работников жилищно-коммунальной службой №9 (город Псков) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» (по ЛенВО) и представителей подрядной организации.

Слаженная работа и высокое качество ремонта

Специалисты подрядной организации проявили высокий профессионализм, благодаря которому удалось своевременно завершить монтаж и перейти к пуско-наладочным мероприятиям.

При этом коллектив котельной №89 под руководством Анатолия Пархимовича обеспечил бесперебойную подачу тепла военнослужащим. Аварий и сбоев в работе объекта, в период работ, не допущено.

Контроль и поддержка

Ход работ находится на личном контроле руководителя филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЛенВО) и командования округа и ВДВ, что дает качественное выполнение мероприятий на всех этапах производства.

К началу отопительного сезона 2025–2026 годов военный городок ВДВ в Пскове, крупнейший в территориальном гарнизоне, встретит зиму с полностью обновлённой котельной.

Военнослужащие будут обеспечены теплом в полном объёме, а модернизированная котельная гарантирует стабильную и безопасную работу в предстоящий холодный период.