ЖКХ

Антон Дымов о долгах муниципалитетов и ограничении поставки газа

Почему ограничили поставку газа в семь муниципалитетов Псковской области, рассказал директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Когда для вас, руководителя компании, поставляющей ресурс, ситуация с задолженностью стала неприемлемой? И почему она стала неприемлемой? Перестали платить вообще?

- Критичная ситуация началась еще с 2024 года, после окончания отопительного сезона. Сначала мы шли ровно, закончили отопительный сезон, но за летний период у нас появились первые должники, и к декабрю мы вышли на очень большую сумму в рамках долгов перед нашей организацией, она была больше миллиарда рублей. Правительством тогда были приняты определенные шаги в части субсидирований теплоснабжающих организаций. К марту мы вышли хоть на какие-то понятные цифры.

Ситуация усложнилась в этом году, причем она усложнилась больше, чем мы ожидали. Летом у нас уже пик долгов опять возник, порядка миллиарда рублей, что вынудило нас прибегнуть к непопулярным решениям. Я был вынужден приступить к временному ограничению поставки газа. Взяли в качестве примера семь районов.

При этом я хочу обратить внимание, что есть график, губернатором Псковской области Михаил Ведерниковым и генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым подписан беспрецедентный график. Он единственный на всю Россию, который позволяет реструктуризировать долг на 10 лет. В нем были определены шаги и график погашения долгов. Но если муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» график выдерживало, то все остальные в этом графике стали его нарушать, что и вынудило нас прибегнуть к таким решениям.

Мы из графика выбрали Великие Луки, Бежаницы, Печоры, Новосокольники. И три тепловые компании вне графика – это Локнянские, Палкинские и Островские сети, у которых на сегодняшний день большего всего долгов. Это действие как раз вынудило нас с 13-14 августа прийти к ограничению поставки газа. На тот момент это вылилось чисто в бумажном виде. То есть мы определили тот объем, который допустим для поставки газа в рамках поставляемого ресурса и оплаты. Планировали с сентября перейти к чуть ли не фактическому, в случае перебора регламентированного объема поставки газа.

- Что значит ограничение? Для кого ограничение? Для всего муниципалитета? Для каких-то отдельных потребителей? Как это будет?

- Я не рассматриваю муниципалитет отдельно, целиком или полностью. У меня есть договорные взаимоотношения с муниципальным предприятием «Тепловые сети». В зависимости от района. Условно, Великие Луки, «Печорские тепловые сети» или еще кто-то. У меня есть договорные обязательства. В рамках договорных обязательств я понимаю, что я должен делать.

Договором предусмотрено 100% оплаты за газ. Если предприятие мне в рамках трех месяцев или в течение года больше трех периодов не оплатило, я имею полное законное право приступить к ограничению. При этом я прекрасно понимаю, что есть определенный объем денежных средств, которые все-таки мне платит предприятие, и я произвожу расчет возможного объема поставляемого ресурса. Платите мне за 3 куба? Вот пожалуйста, 3 получите, 97 я ограничу.

- По факту оплаты?

- По факту оплаты. Мы вынуждены были приступить к этой мере, но оно на самом деле дало свои результаты. Великие Луки на сегодняшний день подписали и согласовали новый график реструктуризации долгов с рассрочкой платежа и выхода в график в течение 2026 года. Они долги все погасят, а у них долгов было больше 140 миллионов рублей. Палкинский район нашел у себя определенные денежные средства. Мы с главой подписали график, до Нового года долги будут погашены, Палкинский район мы вывели из графика ограничения.

Печорский район тоже пришел к консенсусу. Есть понимание, что сложновато с Локнянским. Понимаем, что бюджета не хватает, но какие-то действия предприняты, тоже ограничения сняли. Некоторых договоренностей добились с Островским районом. Хотя долг у них больше 140 миллионов рублей, но хотя бы приняли решение вернуться к долгам 2025 года, не наращивать их и платить текущие платежи. То есть волей-неволей теплоснабжающие организации меня вынуждают прийти к этим мерам.

Беседовала Любовь Кузнецова