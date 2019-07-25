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Интерактив: Лошадиный привет псковским властям. ВИДЕО
Сегодня в 18:00, в час пик, на центральной городской площади имени Ленина наблюдал, как лошадь прогуливалась по травке и переходила через пешеходный переход. Рядом с животным была его наездница. В момент, когда они уже почти перешли дорогу, мимо проезжала полиция с включенной мигалкой. Я не знаток лошадиной психологии и дрессуры, но опасение сработало, что лошадь может странно, опасно для людей отреагировать на этот звук.
Про запрет катания на лошадях в центре Пскова говорится уже пару лет, но никаких изменений нет. Раз кататься им по Детскому парку запрещено формально, то почему бы и Владимира Ильича не проведать? Все логично.
Интересно, власти видят ли в этих конных прогулках в центре Пскова что-нибудь странное? Возможно, я перегибаю, и лошадь со своей хозяйкой просто шли домой после очередного рабочего дня. Разве можно их винить за то, что они делают свою работу?
Вот кто не работает - так это надзорные органы, запрещающие катания и не обеспечивающие этот запрет. Наверное, крыша у псковских лошадниц действительно сооружена из таких дорогих материалов, что псковским чиновникам ее никак не раздолбить.
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Интерактив: Лошадиный привет псковским властям. ВИДЕО
Сегодня в 18:00, в час пик, на центральной городской площади имени Ленина наблюдал, как лошадь прогуливалась по травке и переходила через пешеходный переход. Рядом с животным была его наездница. В момент, когда они уже почти перешли дорогу, мимо проезжала полиция с включенной мигалкой. Я не знаток лошадиной психологии и дрессуры, но опасение сработало, что лошадь может странно, опасно для людей отреагировать на этот звук.
Про запрет катания на лошадях в центре Пскова говорится уже пару лет, но никаких изменений нет. Раз кататься им по Детскому парку запрещено формально, то почему бы и Владимира Ильича не проведать? Все логично.
Интересно, власти видят ли в этих конных прогулках в центре Пскова что-нибудь странное? Возможно, я перегибаю, и лошадь со своей хозяйкой просто шли домой после очередного рабочего дня. Разве можно их винить за то, что они делают свою работу?
Вот кто не работает - так это надзорные органы, запрещающие катания и не обеспечивающие этот запрет. Наверное, крыша у псковских лошадниц действительно сооружена из таких дорогих материалов, что псковским чиновникам ее никак не раздолбить.
Иван