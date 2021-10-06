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Интерактив: Без дна

10.04.2022 11:18|ПсковКомментариев: 0

Более семи лет я живу у мебельного магазина на улице Народной в Пскове. Здесь мое внимание сразу привлекла урна, которая стоит у этого самого мебельного. Уже семь лет назад урна была дырявой - в ней просто отсутствовало дно. Весь мусор, который в нее выбрасывают, соответственно, просто падает на землю. 

Напрашиваются два вопроса. Первый: кто бросает туда фантики и окурки? Учитывая, что на расстоянии метров 20 находится приличная урна сетевого магазина, которая исправно вывозится. Могу предположить, что некоторые люди торопятся и просто не замечают отсутствия дна. Но почему их тогда не смущает мусор на земле? 

Второй, не менее интересный вопрос: почему этот объект до сих пор не убрали. Дворники продолжают собирать разлетевшиеся вокруг бумажки и окурки, будто никто не видит в этой ситуации ничего необычного. Отмечу, что недавно на этом участке улицы обновили тротуары - с противоположной стороны установили новые урны, но эту решили оставить. Что это? Памятник русской лени? 

Оксана 

Теги: #псков #интерактив #улица Народная
Источник: Псковская Лента Новостей
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