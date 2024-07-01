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За прошедшую неделю ОРВИ заболело 10 тысяч человек в Псковской области

С 30 сентября по 6 октября 2024 года выявлено 4348 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 73,97 на 10 тысяч населения, сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59,6%. В городе Пскове зарегистрировано 2185 случаев ОРВИ, или 50,2% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 35 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на 5 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе по области зарегистрировано 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе у детей до 18 лет – 11 случаев.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю — 134, в том числе у детей до 18 лет – 81, или 60,4%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 42 случая, или 7,15 на 100 тыс. населения.