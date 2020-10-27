Недвижимость

Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов

Ипотечные заемщики стали активнее закрывать кредиты с опережением графика. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

В третьем квартале объем досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 миллиарда рублей, что является рекордным квартальным показателем для российского рынка. В июле-сентябре объем закрытых раньше срока кредитов на 82,2% превысил показатель аналогичного периода 2019 года, а по сравнению со вторым кварталом 2020-го этот показатель увеличился почти в полтора раза.

Отмечается, что основными источниками для погашения ипотеки стали накопления, новые кредиты и госсубсидии.

Причиной такой активности стала эпидемия коронавируса. Многие клиенты сократили уровень потребления и направляли свободные деньги на снижение долговой нагрузки, пояснила РБК аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.

24 ноября сообщалось, что в 2020 году Россию захлестнули две волны панического спроса на жилье. Экономист Василий Колташов рассказал, что первая волна наблюдалась в начале года на фоне обвала мировых цен на нефть и девальвации рубля. Вторая была замечена осенью, когда рубль вновь начал сильно обесцениваться. Паника и привела к росту цен на квадратные метры.