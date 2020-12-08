Недвижимость

Правительство просят создать новую программу кредитования многодетных семей

Правительство просят подготовить новую льготную программу кредитования многодетных для подвода коммуникаций к земельному участку и строительства на нем дома в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми. С такой инициативой к первому вице-премьеру Андрею Белоусову обратился депутат Госдумы Никита Березин.

Свое предложение он обосновывает жалобами населения на невозможность обустроить земельные участки, которые сегодня выдаются на безвозмездной основе зачастую вдали от населенных пунктов и необходимой инфраструктуры.

«Выделенный участок может оказаться вдали от населенных пунктов, дорог и каких-либо коммуникаций и инфраструктуры (воды, электричества, газа и т. д.) Подобные участки непригодны не только для жизни, но и садоводства», — говорится в документе, пишет газета «Известия».

В большинстве фракций идею поддерживают, отмечая аналогичные сложности при получении дальневосточного гектара. В правительстве сообщили, что предложение находится в проработке.