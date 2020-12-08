Недвижимость

В новый год - с новым ремонтом: праздничные скидки «Стройбазы на Алмазной»

Новый год, пожалуй, единственный праздник, который ждут и любят все. Именно в эту ночь хочется верить в волшебство и ждать чуда. А чтобы с головой окунуться в эту атмосферу и стать немного счастливее, без подарков не обойтись. «Стройбаза на Алмазной» приглашает за подарками, которые вас не разочаруют: телефон устареет, конфеты и мандарины будут съедены в один миг, косметика - закончится. А вот средства, вложенные в ремонт или строительство, - останутся и будут долго радовать хозяев! Мы собрали новогодние акции ряда магазинов «Стройбазы на Алмазной». Выбирайте, приобретайте, празднуйте!

СУПЕРМАРКЕТ СВЕТИЛЬНИКОВ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 34, секция 105, 113-115

http://msm60.ru/severnoe-siyanie

(8112) 60-46-34

Близятся новогодние праздники, которые невозможно представить без ярких огоньков, создающих новогоднее настроение! В «Северном сиянии» вы найдёте массу замечательных новогодних украшений для своего дома, а также несколько видов уличных гирлянд, занавесы и сетки в ассортименте.

Кроме того, до конца декабря в магазине будут действовать новогодние скидки на светодиодные люстры до 50%!

в супермаркете светильников «Северное сияние» всегда рады помочь сделать дом ярче и светлее! Здесь вы найдете большой ассортимент светильников. Модели в стиле «Буше», «Флористика», «Классика», «Геометрия», «Техно», «Лофт», «Модерн», «Хрусталь», а также торшеры, бра, настольные лампы (в том числе детские) и прикроватные светильники. Также в «Северном сиянии» предлагают полный ассортимент сопутствующих товаров: лампочки, выключатели, розетки, провода, плафоны, запчасти для светильников.

«Наша основная задача состоит в максимально точном удовлетворении потребностей нашего клиента, именно поэтому наше обслуживание покупатели отмечают не реже, чем низкие цены и широкий ассортимент, - рассказывают в магазине. - Мы полностью сопровождаем нашего клиента после покупки: в случае необходимости осуществляем гарантийный и постгарантийный ремонт, так же наш клиент может заказать любую необходимую деталь или плафон для купленной люстры. И, конечно, у нас в высшей мере доброжелательные продавцы, поэтому, если вы зайдете к нам в магазин, грамотная консультация и улыбка вам гарантированы!»

Если вы хотите приобрести светильник или люстру дешевле, обращайте внимание на зеленые ценники - они вас приятно удивят!

СТУДИЯ ЦВЕТА «СТРОЙ ЗА»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1 (секция 13-14), павильон №15.

msm60.ru/magazin-strojza

(8112)79-35-76

Лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики (Tikkurila, Parade, Лакра) - это и многое другое псковичи и жители районов могут приобрести в студии цвета «Строй ЗА».

До конца декабря здесь действуют скидки на краску до 25%. Хотите обновить фасад? Приобретайте краску фасадную F51 (База С Бесцветная 9 л) за 5970 рублей (ценник без скидки - 7464 рублей). Надо покрасить потолок или двери? Краска акриловая W3 (влагопр.белая матовая 10 л) сейчас стоит всего 2160 рублей (прежняя стоимость - 2701 рублей). А еще приобретая лакокрасочные материалы брендов ТЕКС, DULUX, Pinotex, Marshal, Hammerite, вы получите в подарок бесплатную колеровку.

Накопительная бонусная карта «Строй ЗА» оформляется при покупке товаров на сумму от 1000 рублей. Очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле!

Более подробная информация о скидках и спецпредложениях - у продавцов-консультантов магазинов «Строй ЗА».

САЛОН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ «МОЗАИКА»

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 16

https://msm60.ru/salon-keramicheskoj-plitki-mozaika

(8112)70-08-99

Салон керамической плитки «Мозаика» - это шикарный ассортимент керамической плитки и керамогранита, мозаики, большой выбор декоративного камня собственного производства, плитка для ступеней, пробковые полы, ламинат, теплый пол Caleo, Unimat и сопутствующие товары. Более 1000 коллекций от разных производителей плитки в одном месте!

Ассортимент - в наличии на складе и под заказ. Сориентироваться в богатом выборе помогут профессиональные менеджеры, имеющие многолетний опыт работы по этому направлению.

До конца декабря в магазине «Мозаика» проходит Фестиваль суперскидок! Воспользуйтесь скидками до 50% на следующий ассортимент: керамическая плитка, керамический гранит, ламинат, теплые полы.

«Впечатление от магазина благоприятное: скидки, доброжелательность персонала, оперативность, точное выполнение обязательств, возможность возврата остатков плитки в течение 14 дней», - вот лишь один из многочисленных отзывов покупателей «Мозаики». Приходите и составьте свое впечатление от салона!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

В период новогодних каникул «Стройбаза» переходит на праздничный режим работы: 31 декабря - с 9.00 до 16.00, с 3 по 6 января, а также с 8 по 10 января - с 9.00 до 16.00. 1, 2 и 7 января - выходные дни.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!