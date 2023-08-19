Недвижимость

Дальневосточную ипотеку сделают более привлекательной

Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по Дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей для тех заемщиков, которые приобретают жилье площадью свыше 60 кв. метров. Такое заявление президент страны сделал сегодня на пленарном заседании ВЭФ-2023.

Дальневосточная ипотека – это льготная государственная программа, которая позволяет оформить кредит на жилье по сниженной ставке в регионах ДФО.

Расширение условий Дальневосточной ипотеки приведет к существенному росту спроса на нее, поскольку у заемщиков будет больше возможностей для выбора недвижимости на первичном рынке или для строительства собственного дома. Путин также добавил, что программу необходимо распространить на всех работников ОПК Дальнего Востока вне зависимости от возраста.

Днем ранее на ВЭФ было объявлено о снижении процентной ставки для учителей в рамках этой же программы. С 15 сентября и до конца года сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений смогут получить жилищный кредит по ставке от 0,7%. Льготное финансирование будет предоставляться при покупке жилья в многоквартирных домах и домах блокированной застройки. Остальные критерии соответствуют государственной программе Дальневосточной ипотеки.

Банки готовы начать оформление сделок по новым условиям, как только параметры будут утверждены правительством.

«Программа создает дополнительную мотивацию жителям нашей страны приезжать сюда, и помочь им сейчас очень важно. Тем более, работникам ОПК, которые сейчас трудятся на 200%. Инициатива возможно потребует небольшого увеличения на субсидирование ставки со стороны федерального бюджета, но я думаю, что с этой задачей справимся», – прокомментировал новые условия президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.