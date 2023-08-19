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Недвижимость

Долю льготной ипотеки на первичном рынке хотят снизить с 90 до 50%

15.09.2023 07:58|ПсковКомментариев: 0

Сейчас льготные программы покрывают 80-90% всего первичного рынка ипотеки, рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, эта цифра должна снижаться — уровень субсидирования должен составлять максимум 50%. Поэтому дальнейшее обсуждение пролонгации или изменения условий жилищного кредитования с господдержкой должно быть комплексным, отметил спикер.

В сентябре правительство уже повысило минимальный размер первого взноса по льготным программам с 15% до 20%, а также уменьшило на 0,5 п. п. максимальный размер субсидии, предоставляемой банкам для финансирования, пишут «Известия».

В банках сообщили о росте выдач жилищных кредитов в этом году и повышении спроса на льготные программы. В ВТБ каждая вторая такая ссуда оформляется по госпрограммам. Интерес к ним усиливается на фоне роста ставок по классическим продуктам, отметили в пресс-службе. Там уверены, что после окончания действия льготной ипотеки в 2024 году, ее следует продлить и модернизировать. Например, выдавать конкретным категориям населения — врачам, учителям, многодетным семьям, а также в стратегически важных регионах.

Сейчас основная проблема — это дисбаланс цен на готовое и строящееся жилье, считает зампредседателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. Разница в стоимости за квадратный метр доходит до 40%.

Ипотеку с поддержкой под 8% можно продлить после июля 2024 года, но адресно, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Тогда, по ее мнению, мера поддержки не будет драйвером роста цен на жилье.

Теги: #льготы #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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