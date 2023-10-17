Недвижимость

В России может появиться космическая ипотека

На встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли президент РФ Владимир Путин был крайне удивлен, узнав, что уровень их зарплат бывает ниже средних по региону. Глава государства призвал не только повысить заработок, чтобы удержать кадры на столь важных предприятиях, но и решить проблему недоступности жилья, которая особенно актуальна для молодежи. Он поручил правительству подготовить дополнительные меры поддержки для специалистов отрасли и, в частности, распространить на них механизм льготного ипотечного кредитования.

На встрече с Президентом РФ в подмосковном Королеве представительница АО «Российские космические системы» Любовь Ширяева подняла вопрос оттока кадров из отрасли, рассказав, что только за текущий год коллектив покинули четверть сотрудников, поскольку «заработные платы не такие конкурентоспособные в Роскосмосе, как в коммерции». И молодые инженеры, которые отучились шесть лет в вузе и освоили сложные инженерные специальности, по ее словам, иногда получают меньше, чем курьеры на рынке. Путин признался, что не ожидал услышать о такой проблеме и даже «немножко удивлен», как это «упустили».

Коллегу тут же поддержала инженер РКК «Энергия» Ирина Есенеева, добавив, что из-за низкого заработка для молодых специалистов отрасли крайне остро стоит жилищный вопрос. Они с мужем уже пять лет отработали на предприятии, но обзавестись собственным жильем так и не смогли — банк одобрил им «крайне низкую сумму под высокий процент», и на эту сумму сейчас не купить даже «однушку» в старом фонде Королева. Президент уточнил, под какой процент им была одобрена ипотека, и, когда услышал, что под 14—15, отметил, что для космической отрасли должна быть своя система льготирования.

«В космической отрасли, имея в виду ее важность для страны, для государства, ее потенциал и перспективы развития, — нам, конечно, нужно здесь кадры удерживать, молодых специалистов. Это совершенно очевидно. А жилье — это один из фундаментальных показателей привлекательности работы. Обязательно подумаем над этим. Это очень важно», — ответил Путин молодым сотрудницам.

Уже позже, на совещании по вопросам развития космической отрасли президент подчеркнул, что важны все составляющие поддержки молодых специалистов этой сферы, включая повышение их заработных плат и решение жилищных вопросов. Он призвал руководителей отрасли и Правительство обратить на это внимание.

«У нас большой набор [категорий] льготирования по ипотеке — сотрудники космической отрасли не попадают ни в одну из них. И это притом что зарплата, скажем, достаточно скромная. Так мы здесь не удержим кадры. Я прошу правительство подготовить дополнительные меры на этот счет», — сказал президент.

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в комментарии «Парламентской газете» отметил, что сегодня действительно средние зарплаты сотрудников предприятий и корпораций, относящихся к космической отрасли, начали отставать от среднего уровня зарплаты в регионах. Заработок для высококвалифицированных космических специалистов, по его мнению, должен быть, как минимум, на 10—15 процентов выше среднего по региону или городу, где находится предприятие. Второй мотивацией должна стать возможность получения ипотеки по льготным условиям, под 4—6 процентов годовых.

«Мы уже неоднократно обращали внимание правительства на необходимость создания специального механизма ипотечного кредитования для сотрудников ракетно-космической, авиационной отраслей, атомной промышленности, ОПК. Очень рассчитываю, что государство найдет возможность субсидировать ипотечную ставку до комфортных процентов. Мы такое решение поддержали бы», — отметил Кравченко.